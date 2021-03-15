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عودة قطع معرض «أسرار مصر الغارقة» إلى مصر بعد انتهاء جولاتها الخارجية

بجسب بيان للسياحة والآثار
المال - خاص 10:37 م, الأثنين, 15 مارس 21 10:37 م, الأثنين, 15 مارس 21

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عادت فجر الاثنين إلى مصر القطع الأثرية التي كانت ضمن معرض ” أسرار مصر الغارقة”، وذلك بعد انتهاء جولته الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المعرض حقق نجاحاً باهراً في جميع المدن التي أقيم بها، و كان يعرض مجموعة من الآثار المصرية الغارقة التي تم اكتشافها تحت الماء بالبحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية.

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وأشار الدكتور وزيري إلى أن المعرض بدء جولته العالمية بعدد من الدول الأوروبية بداية من معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس عام ٢٠١٥، ثم انتقل إلى المتحف البريطاني بالمملكة المتحدة ومتحف رايتبرج بزيوريخ بسويسرا والذي كان أخر محطة في جولته بأوروبا.

وبدأ بعد ذلك جولته الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث زار أربعة مدن أمريكية، بدأت عام ٢٠١٨ بمدينة سانت لويس، ثم متحف مينوبوليس للفن بمدينة مينوبوليس، ومتحف رونالد ريجان بالمكتبة الرئاسية بولاية كاليفورنيا، لتنتهي جولته بمتحف فرجينيا للفنون بمدينة فرجينيا والتي عاد بعدها إلى أرض الوطن مصر.

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جدير بالذكر أن معرض ” أسرار مصر الغارقة”، ضم عدد ٢٩٣ قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير ومتحف الإسكندرية القومي والمتحف اليوناني الروماني ومتحف مكتبة الاسكندرية وقطع من الاكتشافات التي قامت بها الإدارة العامة للآثار الغارقة.

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بقلم المال - خاص

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