عودة علا غانم ومحمد سعد وأحمد فهمي للدراما..تنافس منتظر بين نجوم غابوا عنها لسنوات

يشهد الموسم الدرامي الرمضاني القادم لعام 2023 ، عودة نجوما للشاشة الصغيرة من جيل الشباب أبرزهم محمد سعد وعلا غانم وأحمد فهمي أيضا ، والذين غابوا لسنوات عن تقديم أعمال درامية تليفزيونية للجمهور السنين الماضية .

فتعود النجمة علا غانم بعد غيابها لسنوات عن الدراما المصرية والجمهور بمسلسل ” توحة” ، اخراج محمد النقلي ويشارك فيه فريال يوسف وانتصار وميمي جمال وغيرهم .

كذلك يعود النجم الكوميدي محمد سعد بعد غياب 8 سنوات بمسلسل ” اكس لانس ” العمل يضم 20 حلقة ، تأليف ورشة بلاك هوس وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج أحمد شفيق.

كذلك يعود النجم أحمد فهمي بمسلسل جديد ” سر السلطان” بعد غيابه المواسم السابقة في شهر رمضان عن الشاشة بتقديمه آخر عمل درامي” رجالة البيت” رمضان 2020 لم يحظ بنجاح كبير مثل مسلسلاته الأخرى .

أحمد سعد الدين : محمد سعد أما أن يعود نجمه بهذا المسلسل أو يؤثر عليه سلبا

أوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين أن علا غانم لم تعلن اعتزالها للفن منذ سنوات لكنها ابتعدت فقط عن الساحة الفنية ، وذلك لأنها لم تجد الدور الذي يرضيها فنيا خلال السنين الماضية ، لذلك حينما تقرر العودة مرة أخرى للدراما فذلك اضافة جيدة للسوق الدرامي لأنها نجمة موهوبة وأعمالها الفنية حقيقة مميزة منذ بدايتها الفنية في التسعينات بمسلسل جسر الخطر وأماكن في القلب وغيرها .

وأشار إلى أن مسلسل أحمد فهمي الأخير لم يحقق نجاحا جيدا ” رجالة البيت” وشيئا جيدا أن يفكر في تغيير جلده بمسلسل بعيدا عن الكوميديا بـ” سر السلطان “.

أما محمد سعد فكان أكبر نجم سينمائي في فترة زمنية معينة منذ عام 2000حتى 2010 بأفلام الناظر واللمبي وعوكل واللي بالي بالك وتتح ، لكن أزمته وفق سعد الدين أنه كرر الشخصيات التي قدمها واحدة تلو الأخرى فابتعدت عنه السينما والجمهور ، وحينما فكر في تقديم عمل تليفزيوني منذ سنوات لم يحقق نجاحا فيه” شمس الانصاري”.

ولفت إلى أنه بمسلسله الجديد ” اكس لانس ” أما أن يعود نجمه مرة أخرى بقوة أو يتم القضاء على نجوميته بهذا العمل الدرامي الجديد .

وأكد سعد الدين أن محمد سعد لو تدخل في عمل المؤلف مثلما يفعل في أعماله السينمائية السنين الأخيرة فلن يكون جيدا أبدا وسيؤثر سلبا على جودة ومستوى العمل الفني .

قدري الحجار :أحمد فهمي فلديه أزمة حقيقية أنه يقدم عملا فنيا واحدا في العام

أعرب الناقد الفني قدري الحجار عن كون الدراما والأعمال التليفزيونية في السنوات الماضية كانت قليلة للغاية ، وبدأت تتعافى من الموسم الرمضاني الماضي .

وأضاف أنه لاشك أن هناك نجوما قد تتواجد وآخرين لا في الموسم الرمضاني القادم بسبب قلة عدد المسسلات ، وقد تكون الأدوار التي عرضت على هؤلاء النجوم لم تتناسب معهم ومن هذا المنطلق لم يشعروا بضرورة تواجدهم في الدراما التليفزيونية .

أردف قائلا أن علا غانم نجمة لها طابع خاص في أدائها التمثيلي وعودتها بعد سنوات للتلفزيون بمسلسل جديدا أمرا جيدا حقيقة ، وكذلك محمد سعد بالطبع سيقدم مسلسلا كوميديا ويملك جماهيرية كبيرة .

أما أحمد فهمي فلديه أزمة حقيقية أنه يقدم عملا فنيا واحدا في العام وحينما لايحقق نجاحا كبيرا يبتعد لسنوات حتى يعود بمسلسل أو عمل فني جديد ، حيث أن لديهم منطقا هؤلاء النجوم الشباب أن كثرة تواجده في الأعمال الفنية يتسبب في حرقه فنيا وذلك اعتقاد خاطئا حقيقة ، وأكبر دليل على ذلك وجود بيومي فؤاد والراحلين حسن حسني وعزت أبو عوف في أعمال فنية كثيرة ، وفق الحجار.

مجدي نور : أحمد فهمي سيكون أكثر نجاحا مقارنة بعلا غانم ومحمد سعد

ويرى المنتج الفني مجدي نور أن أحمد فهمي سيكون أكثر نجاحا مقارنة بعلا غانم ومحمد سعد ، لأنه نجما وموهوبا ودوره في فيلم ” العارف” مع النجم أحمد عز كان مميزا ولفت به الأنظار .

واستطرد قائلا أن محمد سعد نجما لكن لايتدخل في عمل المخرج والمؤلف وكل التفاصيل الخاصة بالعمل الفني ، لكنه حقيقة وانصافا له لم يتدخل في عمل المخرج شريف عرفة أثناء تعاونهما معا في فيلم الكنز .

وبرغم اخفاقه في أعمال فنية مختلفة لكن مازال يتمتع بجمهور كبير في الخليج ومصر حتى الآن ولو قدم مسلسلا كوميديا جيدا سيحقق نجاحا كبيرا وفق ” نور”.