عودة عروض الصوت والضوء بالمواعيد الصيفية

التشديد على استمرار تطبيق كافة الاجراءات الوقائية و الاحترازيه خلال التواجد في ساحات العروض.

قررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عودة عروض الصوت والضوءبالمواعيد الصيفية فى مناطقها الخمسة ( الاهرامات – ابو سمبل – الكرنك – فيله – ادفو ) مع التشديد على استمرار تطبيق كافة الاجراءات الوقائية و الاحترازيه خلال التواجد في ساحات العروض.

يأتي ذلك في اطار قرارات مجلس الوزراء بشأن العودة للعمل بالمواعيد الصيفية.

وقال محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذى للشركة، إنه عقب إعلان اللجنه العليا لادارة ازمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعودة للعمل بالمواعيد الصيفية ، تقرر تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء اعتبارا من الثلاثاء أول يونيوعلى أن تكون فى منطقتى الاهرامات وأبوسمبل الساعة السابعة والنصف مساءا ومناطق ادفو والكرنك وفيلة الساعة السابعة مساءا .

وأضاف عبد العزيز انه سيتم الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستقبال 50% من القدرة الاستيعابية لساحات العروض .