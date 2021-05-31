استثمار

عودة عروض الصوت والضوء بالمواعيد الصيفية

التشديد على استمرار تطبيق كافة الاجراءات الوقائية و الاحترازيه خلال التواجد في ساحات العروض.
دعاء محمود 12:18 م, الأثنين, 31 مايو 21 12:18 م, الأثنين, 31 مايو 21

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قررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عودة عروض الصوت والضوءبالمواعيد الصيفية فى مناطقها الخمسة ( الاهرامات – ابو سمبل – الكرنك – فيله – ادفو ) مع التشديد على استمرار تطبيق كافة الاجراءات الوقائية و الاحترازيه خلال التواجد في ساحات العروض.

يأتي ذلك في اطار قرارات مجلس الوزراء بشأن العودة للعمل بالمواعيد الصيفية.

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وقال محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذى للشركة، إنه عقب إعلان اللجنه العليا لادارة ازمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعودة للعمل بالمواعيد الصيفية ، تقرر تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء اعتبارا من الثلاثاء أول يونيوعلى أن تكون فى منطقتى الاهرامات وأبوسمبل الساعة السابعة والنصف مساءا ومناطق ادفو والكرنك وفيلة الساعة السابعة مساءا .

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وأضاف عبد العزيز انه سيتم الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستقبال 50% من القدرة الاستيعابية لساحات العروض .

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بقلم دعاء محمود

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