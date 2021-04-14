عودة شيريهان في رمضان للشاشة تتصدر التريند وتناقضات في الآراء

تصدر إعلان الفنانة شيريهان الجديد الذي يعرض على القنوات الفضائية حاليا تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية ، والذي يشهد عودة شيريهان للشاشة والظهور بعد غيابها لسنين طويلة عن الجمهور تتجاوز 19 عاما.

وتباينت الآراء حول إعلان شيريهان وطلتها فيه وأدائها واستعراضاتها المعروفة عنها منذ زمن طويل على السوشيال ميديا بين مؤيد ومعجب بطلتها الجديدة في الإعلان وبين منتقد لهذه العودة بهذا المستوى وكان يتمنى أن تكون بصورة أفضل.

ماجدة خير الله : تذكرنا بالماضي الجميل وطلتها مبهجة في الإعلان

ترى الناقدة ماجدة خير الله أن أي عمل فني لا يمكن أن يجمع الجمهور عليه بصورة تامة ، لاسيما أن لكل إنسان ثقافة وهوية مختلفة وهناك أشخاص سيرون أن عودتها فيها شيء جميل وتذكرنا بالماضي ونجاحاتها السابقة خاصة أنها عادت بصورة لطيفة وليست سيئة.

وأضافت أن تعليق بعض الأشخاص على شكل فمها نوعا ما في الإعلان يجب أن يعلم الكثيرون ما تعرضت له شيريهان في حياتها خلال السنين الماضية ، بالإضافة أن هناك فنانات كثيرات شكلهن أسوأ من شيريهان ولم يتعرضن لما تعرضت له.

وتابعت قائلة لم أر فيها عيبا بل روحها وقوامها جميلين ولم أشعر أنني أمام امرأة تحاول إظهار أنها شابة ، حقيقة طلتها مبهجة ومفرحة .

محمود عبد الشكور : طلتها مميزة ورشيقة وحيوية ويجب الاستفادة من شيريهان

وعلق الناقد الفني محمود عبد الشكور فقال : إن طلة شيريهان كانت مميزة في الإعلان الجديد وعظيمة ومازالت محتفظة برونقها لكن يعيبه أنه طويل نوعا ما لكن ظهرت برشاقة وحيوية.

وتساءل لماذا لا يتم الاستفادة بشيريهان في عمل فني أو برنامج تليفزيوني ، وطالما ستتقاضى مقابلا ماديا جيدا يمكن أن تعود بصورة مميزة للعمل الفني بقوة .

وعن عدم فهم الإعلان نوعا ما لبعض الأشخاص حينما شاهدوه ، قال إنه من الواضح أنه كانت هناك مشاكل في الشركة المقدمة وهناك أشياء غير مفهومة فيه بالفعل لكن شيريهان بوجودها كانت جميلة ورائعة حقيقة في الإعلان الجديد في شهر رمضان الكريم .