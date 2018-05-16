عودة شريهان وفنانين معتزلين للساحة الفنية بعد سنوات

· أحمد سعد الدين: شريهان استقبلها الناس بقوة لكن هل تعيد ما قدمته في الماضي





· طارق الشناوي: الجمهور سيعقد مقارنة بين فنهم السابق وما سيقدمونه





· محمود قاسم: أي فنان ابتعد عن الساحة وعاد مرة أخرى لم يحقق نفس نجاحه





أحمد حمدي





تشهد الساحة الفنية حاليا اتجاها لعودة بعض الفنانين الذين غابوا عن الساحة الفنية والشهرة والأضواء والجمهور واعتزال الفن نهائيا، مثل شيريهان التي غابت أكثر من 20 عاما عن الفن تماما لكنها قررت العودة منذ فترة قصيرة بعمل مسرحي كبير إنتاج العدل جروب وتقوم بحضيره الفترة الحالية في مسرح موفبينك بـ 6 أكتوبر، وتجسد فيه شخصيات مسرحية عالمية، وكذلك غاب الفنان الكوميدي إبراهيم نصر عن الساحة الفنية لسنوات ثم قرر العودة بمسلسل فوق السحاب مع النجم هاني سلامة في رمضان 2018.





كما غابت الفنانة المصرية نادين عن الفن منذ عام 2000 تقريبا بعد أن وصلت لنجومية وشهرة كبيرة وقدمت الفوازير وأشاد بأدائها الجمهور واعتبروها مثل نيلي وشيريهان لكنها برغم وصولها لقمة النجومية في ذلك الوقت قررت الاختفاء والابتعاد عن الفن، ثم فجاءت الجميع الفترة الماضية بقرار عودتها مرة أخرى للفن وتشارك حاليا في مسلسل ليالي أوجينه في رمضان هذا العام مع النجم التونسي ظافر عابدين.





نرصد في هذا التقرير آراء بعض النقاد حول عودة هؤلاء الفنانات المعتزلات للفن والأضواء وعودتهم لها بعد سنوات وهل سيكون تأثيرهم واستقبال الجمهور لهم الفترة القادمة بنفس مستوى نجاحهم وقت ظهورهم وتواجدهم قبل الاعتزال.





يرى الناقد أحمد سعد الدين أن شيريهان حقتت نجومية كبيرة وقت ظهورها على الساحة الفنية واستقبال الجمهور لها في عودتها كان ملحوظا لكن هل ستكون مؤثرة مثل الماضي بعملها المسرحي الجديد.





وأضاف للمال، أن الكثيرين يرون شيريهان ايقونة للجمال والانوثة والرومانسية فهل تستطيع شيريهان ملا الفراغ الذي تركته مرة ثانية والرقص والاستعراضات التي كانت تقدمها للناس وسحرتهم بها .





وتابع أميرة سالم كانت نجمة كبيرة في الثمانينات لكن حينما قررت العودة في فترة معينة بعد الاعتزال لم تحقق اي نجاح مثل لبنى عبد العزيز ايضا عودتها للفن بعد غيابها فترة طويلة كانت عودة ضعيفة وباهتة.





وأكد أن نادين اعتزلت في أواخر 2000 بعد وصولها لشهرة ونجومية كبيرة وبالتأكيد لن تستطيع تقديم ما كانت تفعله وعمرها في العشرينيات لأنها حاليا في الأربعينات لذلك استقبال الجمهور لها قد يكون أقل من السابق.





وأشار إلى أن عودة الراحلة فاتن حمامة بعد غيابها فترة طويلة عن الفن كانت قوية لأنها لم تحرق نفسها في أعمال فنية كثيرة وقدمت 3 أفلام فقط.





أما الناقد طارق الشناوي يرى أن هؤلاء الفنانات العائدات للساحة الفنية بعد اعتزالهم الفن لفترة طويلة ان الجمهور سيقوم بعمل مقارنة لامحالة بين ماسيقدمونه الفترة القادمة وماقدموه اثناء توهجم ونجوميتهم قبل اعتزالهم وابتعادهم عن الساحة الفنية والأضواء.





وتابع أنه في فترة الصمت الذي قامو بها السنين الماضية ستؤثر عليهم بالتاكيد، مضيفا أن ذلك ليس معناه الا يحاولوا في تقديم اعمال فنية جيدة بعد عودتهم.





وأكد أن شريهان ستحقق تأثيرا أقوى بالطبع وبدرجة أكبر من نادين وإبراهيم نصر لأن شيريهان كانت تملك نجومية وجماهيرية كبيرة اثناء تواجدها على الساحة الفنية اما نادين برغم موهبتها لم تحقق ماحققته شيريهان وكذلك ابراهيم نصر .





ويقول الناقد محمود قاسم ان : الاهم من عودة هولاء الفنانات بعد اعتزالهم الفن للساحة الفنية مرة اخرى كيف سيتم تقديمهم للجمهور في اعمال فنية جديدة .





واشار الى انهم يجب ان يهتمون بالعمل مع مخرجين يقدمونهم في صورة وشكل وروح جديدة عليهم تماما ، فنادين قررت الابتعاد منذ سنوات بسبب قصة عاطفية اثرت على نفسيتها .





ولفت إلى أن أي فنان ابتعد عن الفن بمحض إرادته وقرر العودة من جديد لم يحقق نفس نجاحه السابق والامثلة كثيرة مثل لوسي ولبنى عبد العزيز وميرفيت أمين وغيرهم.