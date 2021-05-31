عودة شريف دسوقي للتمثيل بالأطراف الصناعية بعد بتر ساقه.. منتجون يكشفون عن آرائهم

هل يعود الفنان شريف دسوقي للتمثيل ومزاولة العمل الفني مرة أخرى بعد بتر جزء من قدمه، نتيجة إجرائه عملية جراحية للتخلص من نزيف، ما دفع الأطباء لضرورة بتر جزء من قدمه، وهي محنة قاسية على أي إنسان.. هل يستطيع شريف دسوقي تقديم أدوار فنية جديدة بعد نجوميته التي حققها في مسلسل بـ100 وش بعد تركيبه للأطراف الصناعية في قدمه المبتورة، وهي حالة تحدث لأول مرة بالوسط الفني في مصر، هل يوافق المنتجون على مشاركة شريف دسوقي في أعمالهم الفنية.

يذكر أن أشخاصا كثيرين استطاعوا اكمال حياتهم بصورة طبيبعية بتركيبهم للاطراف الصناعي، سواء في مصر او خارجها ، حيث تطور العلم في هذا المجال بصورة كبيرة السنوات الاخيرة، ويمكن أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي لدرجة ركوب الدراجات وممارسة الرياضة والجري أيضًا، ومن الأمثلة التي تعرضت لهذه المحنة في مصر، ويشارك في أكثر من عمل فني على الشاشة البطل أحمد عبد اللطيف الذي ظهر في أغنية “انا ابن مصر” سابقا لمدحت صالح ومحمود العسيلي وأغنية الفنانة أصالة نصري ايضا.

مجدي نور: نقف بجانب أي فنان يتعرض للإصابة في العمل.. وشريف يمكنه ممارسة عمله بعد تأهيله

علق المنتج مجدي نور على عودة شريف دسوقي للتمثيل الفترة القادمة بعد محنته الحالية فقال : انه يمكن ان يعود للعمل الفني مرة اخرى بعد تركيبه الاجزاء الصناعية في قدمه حيث حدث تطور هائل في هذا المجال ففي الخارج اشخاصا يمارسون الرياضة وهم يرتدونها ، ولن تؤثر عليه هذه المحنة ابدا في العمل الفني في التصوير وسيكمل عمله الفني بمجرد تركيبه اطراف صناعية ويحصل على تاهيل نفسي وبدني بها سيتعايش مع الامر بسهولة .

واشار الى ان شريف دسوقي بالطبع له شلة من الاصدقاء ستقف بجانبه وتدعمه في محنته الحالية مثل الفنانة بدرية طلبة ومصطفى درويش الذي شاركه مسلسل ب100 وش .

وتابع قائلا لانترك أحدا من زملائنا ويحسد الفنانين المصريين عل وجود نقيبا لهم مثل اشرف زكي حيث لايترك اي شخص او فنان يتعرض لاصابة دون مساعدته حتى لو كان فنان درجة ثالثة ويقوم بتوفير نفقة علاجه من النقابة ولو لم تكفي الاموال الخاصة بالنقابة لمساعدته يقوم فورا بالاتصال بنجم سوبر ستار وطلب منه مبلغ 100 الف جنيه لمساعدة هذا الفنان .

شريف زلط: ليس لدي مانع أن يعمل مع العدل جروب مرة ثانية.. وسنقف بجانبه

ويرى المنتج الفني للعدل جروب شريف زلط ان دعم الرئيس السيسي لشريف دسوقي موقف عظيم وقوي، موضحا أن شريف يمكنه أن يعود لعمله الفني الفترة المقبلة بسهولة، وسنقف في ظهره كشركة إنتاج، وليست هناك أزمة أن يعود للعمل بعد فترة يكون مؤهلًا نفسيًا؛ لذلك سنرحب به جميعا.

ولو لم يكن شريف دسوقي في هذه المحنة وأي فنان آخر مكانه كان سيحظى بنفس الدعم من الفنانين المصريين لأن المحنة التي تعرض له شريف قاسية جدًا، فليس أمرا سهلا ان يتم بتر جزء من قدمه شيئا صعبا لأي إنسان وربنا يشفيه.

ويضيف أن هناك جروب خاصًا بفريق عمل العدل جروب وأي شخص يتعرض فيهم لأي موقف سيئ نقف جميعًا معه لمساندته ودعمه معنويا ونفسيا وماديا.