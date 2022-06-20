عودة شاكوش للغناء .. إيقافه بسبب خطأ وتعهد بعدم الخروج عن اللياقة مرة ثانية

قررت نقابة المهن الموسيقية العفو عن مطرب المهرجانات حسن شاكوش ومنحه مرة أخرى تصريحا سنويا للعودة لممارسة الغناء في مصر وإحياء الحفلات الغنائية بعد توقفه لمدة عام تقريبًا إثر أزمته مع المطرب الشعبي رضا البحراوي ، وتسببت في إيقاف الأخير لمدة شهرين عن الغناء بعد مشاجرته مع شاكوش أمام الجمهور لكن تم إيقاف حسن شاكوش لمدة عام بعد تلفظه بألفاظ خارجة أهان فيها شعبة الإيقاع بنقابة الموسيقين على المسرح.

وبرغم أن نقابة الموسيقيين عفت عن حسن شاكوش بعد هذه الأزمة التي استمرت لفترة طويلة بالنسبة له ، إلا أن هناك آراء تعارض هذا القرار برغم تأييده من آخرين كما سنرى في السطور القادمة، كما أن باقي مطربي المهرجانات أمثال حمو بيكا وكزبرة وغيرهم التي تم إيقافهم عن ممارسة الغناء منذ فترة بقرار من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر مازالوا في نفس الموقف دون أي تغيير.

طارق مرتضى : شاكوش منتمي لنقابة الموسيقيين أما باقي مغني المهرجانات ليسوا تابعين لها

كشف طارق مرتضى المسؤول الاعلامي لنقابة الموسيقيين للمال : أن العفو عن حسن شاكوش ومنحه تصريح للغناء لمدة عام مرة ثانية ، جاء من خلال قرارمجلس نقابة المهن الموسيقية المكونة من 12 عضوا ، حيث ان شاكوش كان منضما للنقابة وتابعا لها في الأساس لكن بسبب تصرفه الذي أخطأ فيه تم معاقبته بايقافه لمدة 10 أشهر عن مزاولة الغناء تماما في مصر ، وقد التزم تماما بهذا القرار طيلة مدة الايقاف .

وأضاف مرتضى أن باقي مطربي المهرجانات الذين لم يتم النظر في أمرهم مازالوا في نفس الموقف دون أي تغيير مقارنة بالعفو عن حسن شاكوش ، لأنهم ليسوا منتمين لنقابة الموسيقيين حيث أنهم تقدموا للاختبارات الصوتية بالنقابة وفشلوا جميعا فلم يتم منحهم كارنيه نقابة الموسيقيين مثل حسن شاكوش .

وأكد أيضا أنه تم أخذ تعهد على حسن شاكوش بأنه لن يحدث منه أي اساءة أو تصرف لايليق بعد منحه كارنيه النقابة أمس ، والا سيتخذ مجلس النقابة قرارا بايقافه مرة ثانية .

محمود عبد الستار : من حقه أن يعود لعمله الفني ولايمكن معاقبة شخص مدى الحياة

وأوضح محمود عبد الستارمديرأعمال الفنان هاني شاكر أن حسن شاكوش من حقه أن يعود لمزاولة الغناء بعد ايقاف أشهر طويلة والتزم بالقرار خلال مدة الايقاف تماما .

وتابع أنه لايمكن أن يتم معاقبة اي شخص مدى الحياة على خطأ ارتكبه ، بالاضافة ان ورقه كاملا بالنقابة أما باقي مغني المهرجانات مثل حمو بيكا لم يكملوا أوراقهم في نقابة الموسيقين وحينما تم تخصيص مدرس موسيقى له لتدريبه لم يهتم بالأمر ، كما أنه لم ينجح لإي أي اختبار داخل النقابة .

وأكد عبد الستار أن حسن شاكوش سيعود لاحياء الحفلات والأفراح في مصر ، بعد أن تسلم كارنيه نقابة الموسيقيين مرة ثانية فهو من حقه مثل أي مطرب وعضو داخل النقابة حاليا ، ونتمنى ألا يحدث خطأ منه مرة ثانية .

محمد علي سليمان : لست من مؤيدي قرار نقابة المهن الموسيقية بشأنه

من ناحية أخرى أعرب الملحن القدير محمد علي سليمان عن استياؤه الشديد للحالة الفنية التي أصبحت موجودا حاليا في الأغنية المصرية بصورة عامة .

وأضاف لست من مؤيدي قرار نقابة المهن الموسيقيية بعودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش مرة أخرى للغناء ، حيث أنني أرى أن هذا اللون الذي يقدمه هؤلاء الأشخاص ليس له علاقة بالفن والغناء في الأساس .

وعن رأيه في كون الموسيقى لها أذواق مختلفة ومن حق الجمهور أن يستمع لما يريد قال : مايقدمه هؤلاء المغنيين ليس فنا أو غناء ولايرتقي بذوق الجمهور وتسبب في انحدار السوق الغنائي السنين الأخيرة ، مما أدى لغياب هوية الأغنية المصرية والمطربين أيضا لم يعد تواجدهم على الساحة الغنائية ملموسا .