عودة سماح أنور ومحسن محيي الدين للشاشة الصغيرة.. مكسب للدراما

يعود بعض النجوم بعد غياب سنوات عن الشاشة الصغيرة والدراما التليفيزيونية للجمهور بمسلسلات جديدة ، أبرزهم الفنانة سماح أنور الذي شاركت في بطولة مسلسل ” الليلة واللي فيها” مع النجمة زينة الذي عرض مؤخرا على منصة شاهد الرقمية ، بعد غيابها لسنوات عن الدراما المصرية ، وشهد دورها أحتفاء كبيرا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي .

كذلك يعود النجم حسين فهمي بمسلسل البارون بعد غياب 5 سنوات ، والعمل انتاج مصري أماراتي ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم خالد سليم ومي سليم أيضا .

كذلك عاد الفنان محسن محي الدين بصورة جديدة في مسلسل ملف سري مع النجم هاني سلامة ، بعد غيابه عن الدراما لفترة طويلة .

ماجدة خير الله : سماح أنور كأنها شخصا آخر ومحسن محي الدين أصبح أنضج بكثير

أعربت الناقدة ماجدة خير الله ان سماح أنور بدت كأنها شخصا آخر ، فمرت بتجربة أثقلت موهبتها الفنية بصورة كبيرة وشيئا مثيرا للأعجاب أن تعود بهذه القوة والتميز بعد فترة غياب طويلة عن الشاشة في مسلسل الليلة واللي فيها ، وأضافت أن ذلك يعود لاجتهادها بالاضافة للمخرج والمؤلف الخاصين بالمسلسل .

وأكدت أن عودة حسين فهمي للدراما بعد سنوات فيه أملا كبيرا أن نرى عملا دراميا مميزا الموسم الدرامي القادم ، لافتة أن أداء رياض الخولي في مسلسل جزيرة غمام كان رائعا للغاية واستمتع به كثيرا ، فهو فنان مسرحي كبير وقدم أدوارا هامة ومتنوعة .

وتضيف محسن محي الدين أيضا كانت عودته قوية في مسلسل ” ملف سري” ، فقد كان مشهورا أنه جان وخفيف الظل في الماضي ، لكنه عاد بشخصية ناضجة بدرجة كبيرة وأب ، ونحن نحتاج لهذا النوع من الممثلين ، فقد افتقدنا هذه المرحلة العمرية في كثير من الممثلين منذ فترة طويلة ، وتحتاج هذه الأدوار لفنانين موهوبين بصورة كبيرة .

سمير الجمل : حسين فهمي له نجاحات كبيرة في الدراما المصرية

ويرى السيناريست سمير الجمل أن نجاح هؤلاء الفنانين الكبار بعد عودتهم للدراما بفترة طويلة ، يؤكد على اشتياق الجمهور لهم بصورة كبيرة لأنهم لايتواجدون الأ بأعمال درامية وفنية قوية .

ولفت إلى أن سماح أنور فاجئت الجميع بعودتها القوية في مسلسل ” الليلة واللي فيها ” ، وحسين فهمي يعي جيدا أن الدراما والعمل الفني هو الأبقى بغض النظر عن رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي الدورة القادمة .

وأكد أن حسين فهمي له نجاحات كبيرة في الدراما المصرية مثل المال والبنون وأيام المنيرة وألف ليلة وليلة وله رصيد كبير من المسلسلات التليفزيونية الناجحة في مشواره الفني .

أما رياض الخولي فهو دائما له طلة ووهج على الشاشة في الأدوار التي يجسدها في الدراما ، لذلك يشعر الجمهور أنه غائب دائما ومشتاق لرؤيته في أي عمل فني جديد ، وفق الجمل.

محمود قاسم : غيابهم كان لآسباب متنوعة وبمجرد عودتهم ظهرت أمكاناتهم في التمثيل

وأعرب الناقد الفني محمود قاسم أن سماح أنور ومحسن محي الدين ورياض الخولي ، لديهم طاقات وامكانات كبيرة في التمثيل .

لكن غيابهم كان لآسباب متنوعة ومختلفة سواء لظروف السوق أو غيرها ، لكن حينما يعودون للشاشة ستظهر هذه الامكانات بقوة في الأعمال الفنية .

وأكد قاسم أن سماح أنور حينما تم توظيفها فنيا بالصورة الصحيحة في مسلسل الليلة واللي فيها ، ظهرت بشكل مميز جدا وأشاد بها الجمهور في شخصيتها بالمسلسل .

وأوضح أن عودة حسين فهمي للدراما التليفزيونية شيئا جيدا بعد سنوات ، حيث قدم أعمال درامية جيدة في الماضي منها مسلسل الشك ولاقى نجاحا كبيرا وقتها .