سيـــاســة

عودة رئيس مجلس النواب من فيينا عقب المشاركة في مؤتمر مكافحة الإرهاب

عائدًا من فيينا
ياسمين فواز 8:36 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21 8:36 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21

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وصل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المصري المرافق إلى القاهرة عائدًا من ڤيينا، عقب مشاركة بارزة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب.

وشهدت المشاركة البرلمانية المصرية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حضورا بارزا، ونشاطا دبلوماسيا مكثفا، على المستويين الثنائي، ومتعدد الأطراف، تضمن طرح الرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات العالمية والإقليمية، وكذلك لقاءات ثنائية ممكثفة مع عدد من رؤساء برلمانات الدول الصديقة والشقيقة، تضمنت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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