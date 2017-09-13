عودة دورى الأبطال والريال يبدأ الدفاع عن لقبه أمام أبويل

على المصرى تختتم اليوم الأربعاء، الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات، لدورى أبطال أوروبا، وتشهد لقاءات اليوم، عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتوج أربع مرات بلقب أفضل لاعب في العالم، إلى المشاركة ضمن صفوف ريال مدريد الإسبانى، حيث أن عقوبة إيقافه الحالية تطبق بالمنافسات المحلية فق

على المصرى

تختتم اليوم الأربعاء، الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات، لدورى أبطال أوروبا، وتشهد لقاءات اليوم، عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتوج أربع مرات بلقب أفضل لاعب في العالم، إلى المشاركة ضمن صفوف ريال مدريد الإسبانى، حيث أن عقوبة إيقافه الحالية تطبق بالمنافسات المحلية فقط، فى ظل طموح الفريق الملكى، للتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ويستهل ريال مدريد “بطل آخر سنتين و12 مرة في تاريخه وصاحب الرقم القياسي”، مشواره في البطولة تحت قيادة مديره الفني زين الدين زيدان ، بلقاء ضيفه أبويل نيقوسيا بطل قبرص، ضمن لقاءات المجموعة الثامنة، ويتطلع رونالدو إلى تعزيز رقمه القياسي في البطولة الأوروبية بإضافة المزيد إلى الأهدافه الـ105.

وضرب ريال مدريد بقوة الموسم الماضي عندما ألحق بيوفنتوس الإيطالي هزيمة كبرى في النهائي (4-1)، محرزاً لقبه الثالث في آخر أربع سنوات، والثاني على التوالي مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، لكن الفريق الملكي أخفق حتى الآن في بدايته في الدورى الإسبانى، فتعادل مرتين في ثلاث مباريات مع فالنسيا وليفانتي المتواضع ليخلف بفارق أربع نقاط عن غريمه برشلونة.

وبرغم “تقشفه” النادر في فترة الانتقالات الصيفية، وانتعاش خزنته بـ75 مليون يورو، جراء التخلي عن المهاجم ألفارو موراتا، وصانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريجيز، والظهير البرازيلي دانيلو، يبقى فريق العاصمة مرشحاً قوياً للاحتفاظ بلقبه مرة ثالثة تواليا، وهو إنجاز لم يتحقق منذ 1976 مع بايرن ميونيخ الالماني.

وفي فترة انتقالات صاخبة، فضل الفريق الملكى، الذي حقق ثنائية الدوري ودوري الأبطال لأول مرة في 59 عاماً، إبرام صفقات خجولة فضم الظهير الفرنسي الشاب تيو هرنانديز ولاعب الوسط داني سيبايوس، ووضع فى تشكيلته الأساسية إيسكو وسيرخيو أسنسيو.

وبعد مواجهة فريق العاصمة القبرصي على ملعب سانتياجو برنابيو، سيكون ريال على موعد مع مواجهتين ناريتين في المجموعة الثامنة، أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني، الذي سبقه الى صدارة المجموعة الموسم الماضي.

وفى المجموعة ذاتها، يستضيف توتنهام هوتسبير الإنجليزى، على ملعب “ويمبلى”، ضيفه بوروسيا دورتموند الألمانى، ويدخل السبيرز لقاء اليوم، أملا في وضع حد لنتائجه السيئة على أرضه، بعد خسارته أمام تشيلسي 1-2 وتعادله مع بيرنلي 1-1 في الدوري الإنجليزى.

وأضطر توتنهام للانتقال إلى ملعب “ويمبلي”، حتى إعادة بناء ملعبه الجديد وايت هارت لاين، وخاض 12 مباراة على هذا الملعب بعد إعادة تجديده، ففاز مرتين فقط وخسر 8 مرات، وفي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فاز مرة واحدة على أرضه،في 3 محاولات في دور المجموعات.

وعجز حتى مواجهته أمام جنت البلجيكي المتواضع في الدوري الأوروبي عن الفوز فيها، إذ تعادل وودع المسابقة من دور الـ32. وفي نهاية الموسم، خسر نصف نهائي الكأس في ويمبلي أمام تشيلسي 2-4.

فىى المقابل، وعلى الرغم من خسارة هجومه للاعبين مميزين ومؤثرين، يقف دورتموند على قدميه بتصدره للدورى الألمانى، رغم التخلي عن لاعبه الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي، في صفقة قياسية لبرشلونة الإسباني، وتعدد الإصابات في صفوفه.

وفى المجموعة الخامسة، يلتقي ليفربول الإنجليزي العائد للبطولة بعد غياب ثلاثة أعوام، مع إشبيلية الأسباني، ويمكن للريدز الاستفادة من عودة فيليبي كوتينيو من الإصابة، والذى لم يشارك في أي مباراة منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، لكن الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، قال إن اللاعب جاهز للمشاركة.

ولم يشارك الدولى المصرى محمد صلاح، فى مران فريقه أمس الثلاثاء، على ملعب “أنفيلد”، الذى يستضيف اللقاء، ورغم ذلك أكد كلوب أن “بيكاسو”، وقرر الجهاز الطبي للنادي، عودة صلاح للمنزل، بعدما توجه مريضًا للمدينة الرياضية، لخوض المران، ولحساب نفس المجموعة، يستضيف ماريبور السلوفينى نظيره سبارتاك موسكو الروسى.



وفى المجموعة السابعة، يسجل لايبزج الألماني ظهوره الأول في دوري الأبطال، بلقاء موناكو الفرنسي، بينما يتأهب الإسبانى إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي، لرقم غير مسبوق بالمشاركة للمرة 19 في دوري الأبطال ، عندما يستضيف بورتو فريق بشكتاش التركي.

ويعود فينورد ، المنافس في المجموعة السادسة ، إلى البطولة الأوروبية بعد غياب دام 15 عاما وسيصطدم في مباراته الأولى بمانشستر سيتي الذي يدربه المدير الفني جوسيب جوارديولا، فيما يحل نابولي الإيطالي ضيفا على شاختار دونيتسك الأوكراني الذي يخوض مبارياته بدوري الأبطال في خاركيف نظرا للأحداث السياسية الراهنة في أوكرانيا.





