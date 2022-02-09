عودة دنيا وداليا ورجوع لطفي لبيب وتوفيق عبدالحميد وبطولة أولى لمي .. أبرز ظواهر دراما رمضان 2022

تشهد مسلسلات رمضان بعض الأمور اللافتة حاليا وذلك مع اقتراب انطلاق الموسم الرمضاني الأضخم دراميا كل عام، أبزرها عودة الفنانة دنيا سمير غانم مرة أخرى للشاشة الصغيرة بمسلسل “عالم موازي” والذي تأجل عرضه العام الماضي بسبب أصابة والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز بفيروس كورونا، وتعتبر دنيا من أهم الفنانات التي تقدم مسلسلات تتسم بطابع كوميدي للجمهور في شهر رمضان ، بالإضافة لعودة الفنانة داليا البحيري للدراما الرمضانية بعد سنوات بمسلسل يوميات زوجة مفروسة الجزء الخامس للمخرج أحمد نور انتاج راديو وان.

كذلك يشهد السباق الرمضاني 2022 خروج بعض النجمات منه اليومين الماضيين بشكل غير متوقع أهمهم غادة عبد الرازق بمسلسلها الأبواب الخلفية ومنى زكي بمسلسل لام شمسية وياسمين عبد العزيز أيضا بعد اصابة فريق العمل بوباء كورونا .

كما تقدم لأول مرة الفنانة مي كساب بطولة درامية في شهر رمضان القادم في مسلسل “تأليف نصر الدين ناجي وسيناريو وحوار أحمد سعد والي واخراج محمد عبد الرحمن حماقي وانتاج مها سليم .

كما يعود بعض الفنانين الغائبين عن الشاشة لفترة طويلة في الدراما الرمضانية هذا العام ، وأبرزهم الفنان لطفي لبيب بعد ان اعتقد الكثيرين من محبيه أنه اعتزل الفن تماما أثر اصابته بجلطة في المخ والتي تسببت في آثار واضحة على حركة ذراعيه وقدمه اليسرى العام الماضية .

لكننا سنشاهد مرة أخرى لطفي لبيب في الموسم الرمضاني القادم في مسلسل ولاد عابد تاليف سماح الحريري ، وكذلك عودة توفيق عبد الحميد بعد سنين طويلة في مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج وانتاج العدل جروب .

ماجدة موريس: لطفي فنان له قيمة فنية كبيرة وعودته للشاشة إضافة كبيرة وتوفيق ممثل قدير

تقول الناقدة ماجدة موريس أن مي كساب قدمت بطولات منذ سنوات في الدراما المصرية ، وحقيقة الأعمال الدرامية حاليا أصبحت غير منتظمة تماما فهناك أسماء يمكن أن تقدم بطولة لسنوات ثم نجدها اختفت فجأة تماما مثلما حدث مع الفنانة ياسمين صبري حينما قدمت مسلسل منذ سنوات في شهر رمضان والجمهور أعتقد أنها تتواجد سنويا في رمضان لكونها متزوجة من رجل أعمال كبير لكن الحقيقة أنها لم تتواجد منذ 3 سنوات في أي موسم درامي في رمضان .

وعن عودة لطفي لبيب وتوفيق عبد الحميد أكدت موريس أن : لطفي فنان له قيمة فنية كبيرة وعودته للشاشة اضافة كبيرة وكذلك توفيق ممثل قدير وغول تمثيل وسعيدة بعودته بعد سنين طويلة لانه ممثل جميل ومميز فنيا حقيقة .

أما عن دنيا سمير غانم وداليا البحيري فقالت أن : هناك مبالغات في مسلسل يوميات زوجة مفروسة في الأجزاء السابقة في حركة الممثلين والاداء كما لو انها متسقة مع الجمهور ، وذلك يؤكد انه غير مبني على كوميديا الموقف لكنه مسلسل أفضل بكثير من الاعمال الكوميدية المبنية على افيهات فقط عرضت السنين الاخيرة ، مشيرة الى انها تتمنى أن تختفي تماما فكرة ان الكوميديا عبارة عن فتاة بدينة تظل تسخر من شكلها وبدانتها مثل الفنانة ويزو طيلة الوقت ، فليس معقولا ان تكون بدانة الجسم هي المحرك للكوميديا ن لان ذلك ينمي حالة التنمر في المجتمع ، موضحة أننا لايمكن أن ننسى أبدا كوميديا الراحل فؤاد المهندس الجميلة المبنية على الموقف وليس الافيه .

وتابعت قائلة دنيا سمير غانم تتميز أنها فنانة تستطيع التوازن بين تقديم الاستعراض والكوميديا ، حيث تغني وترقص بشكل جيد بالاضافة انها ممثلة جيدة فلايوجد كثير من الممثلات القادرات على تقديم الاستعراض والاحتفاظ بالتوازن لان مسألة الاستعراض تستدعي ان تكون قادرة على الغناء والرقص والدقة في الحركة بالاضافة للتمثيل الجيد وهذه مميزات في دنيا شخصيا لان فنانين كثيرين يعملون معها لايملكون هذه الميزات .

ماجدة خير الله: تقديم مي كساب لبطولة أو عدمه لن يضيف كثيرًا لأن موهبتها محدودة

بينما ترى الناقدة ماجدة خير الله أن أهم شئ في دراما رمضان 2022 حتى الآن من هذه الأمور : هي عودة الفنان القدير توفيق عبد الحميد للشاشة بعد سنين طويلة ، لانه حقيقة وحشنا جدا وهو موهبة فنية عظيمة لاتتكرر .

أما بالنسبة لمي كساب فتقديمها لبطولة او عدمه لن يضيف كثيرا لان موهبتها محدودة سواء في التمثيل أو الغناء ، حتى مشاركتها في مسلسل اللعبة كانت بجانب فنانين مميزين لهم جماهيرية مثل هشام ماجد وشيكو .

وعودة دنيا سمير غانم مرة أخرى هذا الموسم بمسلسل كوميدي شيئا جيدا ، لان أعمالها الدرامية تكون مميزة حقيقة وينتظرها الكثيرين ويتابعونها ، وبالنسبة لدالي البحيري أرى أن مسلسل يوميات زوجة مفروسة انتهت أحداثه وتقديم جزء خامس منه لن يحقق اضافة كبيرة الا لو كانت كتابته أكثر من رائعة وليست تقليدية أو عادية .

مجدي نور: كنت أطلب من توفيق العودة بالحاح ولطفي لبيب مازال يملك طاقة كبيرة للعمل

وقال المنتج الفني مجدي نور أن مي كساب قدمت بطولة مع الفنانة ماجدة زكي منذ سنوات ” كريمة كريمة” وحقت نجاحا فيه وقتها ثم قام المنتج أمير شوقي بتوقيع مسلسل اخر معها ” العتبة الحمرا ” ولم يحقق أي نجاح فتراجعت فنيا للوراء ثم ابتعدت لعامين بدون تقديم أي عمل فني أو درامي ، حتى قدمت حدودتة مميزة ” هاقبل العوض ” مع المنتجة مها سليم العام الماضي وحققت مشاهدة جيدة بالإضافة لتواجدها بمسلسل اللعبة وأحلام عادية مع يسرا رمضان القادم وتقوم ببطولة خاصة بها أيضا .

وتابع أن أي رجوع أي فنان نفرح بها وعلى المستوى الشخصي فهو صديق للفنان القدير توفيق عبد الحميد وكان يتحايل عليه ليعود للفن مرة أخرى والحمد لله أنه قرر العودة هذا الموسم ، أما لطفي لبيب أكد أنه فنانا لديه طاقة كبيرة بداخله والأزمة التي تعرض لها أبعدته لفترة لكنه مازال يذهب لمكتبه يوميا ويقوم بتأليف سيناريوهات جديدة ووجوده في موسم رمضان القادم شيئا مميزا لانه يصنع البهجة على الشاشة بحضوره .

وعن تقديم دنيا سمير غانم في رمضان مسلسل كوميدي جديد ” عالم مواز” بعد الظروف التي تعاطف معها الجمهور والوسط الفني برحيل والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز قال نور : دنيا من الفنانات اللذن يقدمن كوميديا جيدة وغيابها كان للظروف الصعبة التي تعرضت لها ، وداليا البحيري أيضا مسلسلها يوميات زوجة مفروسة حقق تميزا في اجزائه السابقة وشيئا لطيفا تقديم جزء خامس منه رمضان القادم .