عودة خمسة عمال مفصولين من شركة إكسون موبيل

إيمان عوفقال ياسر سعد، المحامي بالتعاونية القانونية لدعم العمال، إنهم حصلوا، اليوم، على حكم لصالح خمسة عمال من "إكسون موبيل"، حيث رفضت محكمة جنايات القاهرة الدعاوى المقامة من شركة توريد العمالة "إنترناشونال بيزنس"، والتي طالبت بفصل خمسة من العاملين لدى شركة "إكسون موبيل".وجاءت دعاوى الشركة ضد

إيمان عوف

قال ياسر سعد، المحامي بالتعاونية القانونية لدعم العمال، إنهم حصلوا، اليوم، على حكم لصالح خمسة عمال من “إكسون موبيل”، حيث رفضت محكمة جنايات القاهرة الدعاوى المقامة من شركة توريد العمالة “إنترناشونال بيزنس”، والتي طالبت بفصل خمسة من العاملين لدى شركة “إكسون موبيل”.





وجاءت دعاوى الشركة ضد العمال بعد أن أقام العاملون مجموعة من الجُنح المباشرة ضد الشركتين بسبب مخالفتهما نص المادة 16 من قانون العمل، والتي ما زالت متداولة حتى الآن، والتي تقول إن الشركتين تخالفان قانون العمال، وتقوم شركة إنترناشونال بيزنس بتوريد عمالة فنية لشركة إكسون موبيل.