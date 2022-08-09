عودة خدمات جوجل بعد انقطاع لفترة قصيرة .. و30 ألف مستخدم يتضررون فى أمريكا

قال موقع داون ديتكتور الإلكتروني، الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت، إن خدمات محرك البحث جوجل المملوك لشركة ألفابت تعود للعمل على ما يبدو بعد أن واجهت تعطيلات عالمية قصيرة في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت تقارير انقطاع الخدمة إلى أقل من 500 في الولايات المتحدة، وفقا لموقع داون ديتكتور، الذي يجمع تقارير من عدد من المصادر.

وفي ذروة انقطاع الخدمة، أشار أكثر من 30000 تقرير لمستخدمين إلى وجود مشكلات في الدخول على خدمات جوجل في الولايات المتحدة وحدها.

وذكر داون ديتكتور أن ما يقرب من 5900 مستخدم أبلغوا عن مشاكل في اليابان، مضيفا أنه تم رصد اضطرابات أيضا في كندا وأستراليا.

ولم ترد جوجل على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وقال موقع داون ديتكتور الإلكتروني، الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت، إن خدمات محرك البحث جوجل المملوك لشركة ألفابت تعطلت لدى آلاف المستخدمين أمس الاثنين.

ووفقا لداون ديتكتور، الذي يرصد الانقطاعات عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، فقد أبلغ أكثر من 40 ألف شخص عن مشكلات في الدخول إلى أكبر محرك بحث في العالم.

وفى أواخر يوليو الماضى، عانى عملاقا التكنولوجيا، شركتى “جوجل وأوراكل” من انقطاعات بسبب فشل أنظمة التبريد في مراكز بيانات لندن مع ارتفاع درجات الحرارة القياسية في معظم أنحاء المملكة ، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

مراكز البيانات عبارة عن مباني كبيرة آمنة تحتوي على بنوك أجهزة الكمبيوتر وهي مراكز القوة الكامنة وراء العديد من الخدمات عبر الإنترنت، لكن قوة الحوسبة المركزة تولد حرارة قوية لدرجة أن التبريد ضروري، وتقول الشركتان إن المشاكل قد تم حلها الآن.