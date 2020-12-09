ثقافة وفنون

عودة حمزة نمرة وسوما بعد غياب.. تشويق وأشكال موسيقية جديدة

خلال الأيام المقبلة
أحمد حمدي 2:05 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 2:05 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

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قرر مطربون غائبون عن الساحة الفنية، العوة للجمهور خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية العام بألبومات غنائية جديدة مثل المطرب حمزة نمرة والمطربة سوما

ونمرة دم آخر أعماله الفنية ” داري ياقلبي” قبل عامين، والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وحقق ألبومه مشاهدات واستماع عالية، ويعود بألبوم غنائي جديد يتعاون فيه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين .

كذلك تعود المطربة سوما بعد سنوات من الغياب بأغنيات جديدة مع المنتج نصر محروس ، بعد غيابها عن السوق تماما لفترة طويلة.

زوم: عودة المطرب بعد غياب تشويق

أوضح الموزع الموسيقي زوم لـ”المال” أن فكرة عودة أي مطرب بألبوم غنائي كاملا فكرة ليست جيدة لأنه يتم ظلم أغنيات كثيرة فيه قوية بسبب ضعف أول أغنيتين يتم طرحهما منه للجمهور ، فيتم الحكم على الالبوم انه ليس جيدا فنيا .

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وأشار إلى أن هناك مطربين كبار ولهم جمهورهم يكون لهم تشوق مع الجمهور حينما يغيبون ويقرروا العودة مرة اخرى للساحة الفنية مثل هيثم شاكر وحسام حبيب حينما غابوا عن الجمهور لسنوات .

وأضاف زوم أن حمزة نمرة مطرب كبير وله أغنيات ناجحة بالفعل ، وعودته ستكون مشوقة للكثيرين من محبيه الفترة المقبلة ، متمنيا أن تكون عودة سوما ناجحة أيضا لأنها غائبة لفترة طويلة عن الناس .

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رمضان محمد : حمزة نمرة سيعود بأغنيات تتميز بطابع اجتماعي

ويرى الشاعر الغنائي رمضان محمد في حديث لـ”المال”، أن حمزة نمرة تحديدا حينما يغيب فترة طويلة عن الجمهور ، يدرك جيدا أنه حينما يعود ستكون مكانته محفوظة وجمهوره سيكون في انتظاره ومتشوق له .

وأضاف أن نمرة يتحدث في عمق سياسي في أغنياته حيث انها ستتحدث عن موضوعات تكون حديث الساعة ، ويعي جيدا أنه لايستطيع التواجد في أي وقت لاسيما لو كانت اغنياته تناقض قضايا سياسية ضد البلد في الوقت الذي سيظهر فيه .

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ولفت إلى أن حمزة نمرة سيعود باغنيات تتميز بطابع اجتماعي ولن يتحدث في السياسة من خلالها الفترة القادمة بصورة كبيرة ، منوها ان غياب مطربة مثل سوما عن الساحة الفنية لفترة طويلة يرجع لفقدها شعبية لدى الجمهور لذلك اختفت من السوق الغنائي .

وتابع محمد قائلا إن هناك مطربين يغيبون عن الجمهور أكثر من 3 سنوات ويعود ذلك لتركيزهم في اختيار
أغنيات جيدة مثل محمد حماقي غاب 4 سنوات عن الجمهور لكنه كون قاعدة جماهيرية كبيرة لكنه يريد أن يقدم أشكال موسيقية جديدة  ، وهناك مطربون يغيبون لسنوات لأنه يخشى العودة للسوق لتراجع نجوميته .

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بقلم أحمد حمدي

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