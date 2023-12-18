عودة حلا شيحة للفن بعد الاعتذار.. فرصة أخيرة عليها تحفظات

أثارت الفنانة حلا شيحة جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي ، بعد إعلان نقيب الممثلين أشرف زكي عن لقائها به في مقر النقابة وتقديم اعتذارها لجميع فناني مصر بعد تصريحاتها التي قالتها بعدد من وسائل الاعلام بحق الفن والفنانين المصريين منذ فترة حينما قررت الابتعاد تماما عن الوسط الفني ، لكنه أقرت لنقيب الممثلين أشرف زكي أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ ويستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي.

وأعلنت حلا شيحة قيامها ببطولة مسلسل ” امبراطورية ميم” مع النجم خالد النبوي في موسم رمضان القادم 2024 ، تأليف محمد سليمان عبد الملك واخراج محمد سلامة وانتاج أروما ، وشهد ذلك اختلاف الأراء بين المتخصصين حول عودتها مرة أخرى للعمل الفني ومشاركتها في الموسم الرمضاني القادم .

أحمد النجار : حلا كانت متأثرة في تلك الفترة بأسلوب وحياة أخرى مما دفعها لقول هذه التصريحات

أوضح الناقد الفني أحمد النجار أن التصريحات التي قالتها حلا شيحة في فترة معينة أرادت فيها الابتعاد عن الوسط الفني والفن لم تكن جرما ، فهناك فنانين يعملون ويقولون أن الوسط الفني به جحود كبير ، وذلك يتضح في مراسم عزاء الفنانين من الصف الثالث والثاني مثل عزاء الفنان طاهر أبو ليلة اليومين الماضيين لم يتواجد فيه الفنانين مثلما نرى في عزاءات خاصة بنجوم الصف الأول .

أضاف في حديثه ل” المال” أن حلا كانت متأثرة في تلك الفترة بأسلوب وحياة أخرى مما دفعها لقول هذه التصريحات ، لكن بعد عودتها للفن مرة أخرى في موسم رمضان القادم لو قدمت دورا مميزا سينسى الجمهور ما قالته وسيحتفي بها .

وتابع أن من حق أي شخص أن يأخذ فرصة مرة ثانية ، وحلا ليست أعظم ممثلة لكنها قدمت أدوارا في منطقة اجتماعية لايت وكانت جيدة ، وحينما عادت منذ سنوات للوسط الفني والمهنة كانت محتفظة بنجوميتها وتسبق شقيقتها النجمة هنا شيحة كثيرا ، لكن حاليا الأمر تغير وأصبحت هنا أفضل من ناحية التمثيل .

سمير الجمل :هناك فنانين غائبين عن السوق والجمهور دون وجود ضجة حولهم

ويرى السيناريست سمير الجمل أنه ليس من حق أحدا أن يكون وصيا على أي شخص سواء قرر اعتزال الفن أم لا ، لكن الأزمة الحقيقية أن حلا شيحة قامت بتكرار اعتزالها الفن وعودتها مرة ثانية، وكان يمكن أن تفعل ذلك دون احداث ضجة كبيرة سواء وهي تقرر الاعتزال وكذلك حينما تقرر العودة مرة ثانية للفن .

نوه أن هناك فنانين غائبين عن السوق والجمهور دون وجود ضجة حولهم سواء كان ذلك برغبتهم أم لظروف السوق حاليا وصعوبته ،.

حيث أن زمن الاعلام الموجه انتهى فكل فرد أصبح اعلامي في حد ذاته وكل شخص أصبح لديه صلاحية يكتب مايريد عبر حساباته الشخصية بالانترنت ، وعلى حلا شيحة تحمل مايكتب عنها في مواقع التواصل بسبب تناقض أفعالها كل مرة طالما لاتعتزل أو تعود للفن في هدوء مثل آخرين وفق ” الجمل ” .

أكد الجمل أن قيمتها وحضورها سيتم فرضه بقوة بالدور الذي ستقدمه في موسم رمضان القادم .

نادر عدلي :سلوكها الشخصي غير مقبول وقبول اعتذارها هذه المرة غير مقبول

من ناحيته قال الناقد الفني نادر عدلي غن اعتذار حلا شيحة غير مقبول تماما ، لأنه يمكن أن يخطأ الشخص مرة لكن أن يتكرر الأمر مرتين في نفس الواقعة فذلك مرفوض .

وأوضح أنها أخطأت في المهنة التي تعمل بها وقالت عنها أنها حرام وفجأة تكتشف أنها مهنة محترمة وشيئ عادي\ ثم تعود للفن بعد اعتزالها منذ سنوات ثم تكرر نفس الأمر مرة ثانية منذ سنتين ، برغم أنها من عائلة فنية كبيرة سواء والدها الفنان التشكيلي الكبير أحمد شيحة وشقيقتها الممثلة هنا شيحة لكن سلوكها الشخصي غير مقبول وقبول اعتذارها هذه المرة غير مقبول أيضا.

ولفت إلى أنه يمكن أعطائها فرصة أخرى للتمثيل بعد تكرار خطأها ، لكن يحدث ذلك بعد توقيع عقابا عليها بأن يتم منحها فرصة التمثيل بعد سنتين وإعطائها تصريح فقط لفترة ثم تصريح أخر وهكذا للتأكد من تغير سلوكها .

وتابع أن الأمر يتعلق بقضية رأي عام وليس نقابة الممثلين للموافقة على اعتذارها ، والأمر يجب أن يكون خاضع لضوابط معينة، وهي على مستوى التمثيل عادية وكنا في حاجة لها في فترة معينة نتيجة قلة عدد الممثلات في مصر بصورة عامة والذي شغلته بعض الممثلات العربيات بصورة مميزة ، أما حاليا فأصبح هناك عدد كبير من الممثلات بالتلفزيون المصري والدراما .