عودة حلا شيحة للتمثيل بعد غياب عامين

أعلن نقيب الممثلين أشرف زكي عن رغبة النجمة حلا شيحة بالعودة مرة ثانية للفن والتمثيل الفترة المقبلة بعد ابتعادها السنتين الأخيرتين عن الساحة الفنية تماما بأخر عمل قدمته للجمهور وهو فيلم” مش أنا” مع النجم تامر حسني .

وأكد أشرف زكي أن قرار عودة حلا شيحة للتمثيل سيكون مرهونا بموافقة الأسرة الفنية وجموع فناني مصر وليس مرتبطا به فقط ، لكنهم سامحوها على أي تعليق صدر منها بحقهم وحق الفن المصري بعد قرار ابتعادها الأعوام السابقة .

محمود قاسم : أي فنان يبتعد عن التمثيل فذلك خسارة كبيرة للجمهور

أعرب الناقد الفني محمود قاسم أن عودتها منذ سنوات كانت محببة للجميع ، لكن لم تقدم دورا فيه بصمة بهذه العودة لكنها حينما قررت الابتعاد مرة ثانية بعد فيلم ” مش أنا” فهي مهزوزة في شخصيتها حقيقة .

وأضاف أن مهنة الفن والتمثيل تعني أن يقدم الفنان أدوار فنية جيدة ، وليس مجرد التواجد فقط ، لافتا الى أن عودتها للفن هذه المرة ليس أكيدة أنها لن تكون مذبذبة في قرارها مرة ثانية وتبتعد من جديد .

أردف قائلا أن أي فنان يبتعد عن التمثيل فذلك خسارة كبيرة للجمهور ، لذلك نتمنى أن تكون هذه العودة قوية وتقدم أدوار مميزة ولاتتراجع مرة ثانية وتكون مترددة في قرار استمرارها .

نادر عدلي : من حق نقابة الممثلين محاسبة حلا شيحة

ويرى الناقد الفني نادر عدلي أن من حق نقابة الممثلين محاسبة حلا شيحة ، لاسيما أن ابتعادها كل مرة عن الفن والتمثيل بسبب أنه حرام أمرا يحدث اضطرابا وبلبلة لدى الجمهور .

ونوه أنها تعاني من اضطراب في شخصيتها ، وماتثيره في الرأي العام كل مرة يحتاج لوقفة ، حيث أنه ليس من السهل أن تظهر بتصريحات أن الفن حرام وتطلب حذف مشاهدها مع تامر حسني في الفيلم الأخير ” مش أنا” الذي قدمته معه منذ أعوام كان أمرا غريبا .

قدري الحجار : لو أرادت العودة لمجال الفن والتمثيل فمن حقها

وقال الناقد الفني قدري الحجار أن علاقة أي شخص بربه تخصه فقط ، وحتى لو أرادت العودة لمجال الفن والتمثيل فمن حقها لكن هل سيقبل عليها المنتجين والمخرجين الفترة القادمة .

وأكد أن الفنانة شمس البارودي اعتزلت عن الجميع في قمة مجدها وشهرتها ، وكذلك حنان ترك بينما حلا شيحة بين قرارات الذهاب والعودة للفن وهي قرارات مذبذبة .

نهال عنبر : لأفضل الحكم على الأشخاص والحياة عملتني الكثير

وقالت الفنانة نهال عنبر أنها لاتفضل الحكم على الأشخاص أبدا بسبب اتخاذهم لموقف معين في حياتهم في وقت ما .

أكدت أن الحياة علمتها الكثير من التجارب أنه يمكن أن يتعرض شخص ما لموقف معين فيأخذ قرارا في هذه اللحظة مشابه لنفس الموقف الذي أتخذه شخصا تم الهجوم عليه بسبب موقفه من أمر معين تعرض له .