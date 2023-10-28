عودة حفلات نجوم الغناء أون لاين..التزام بالتعاقدات و«لقمة العيش» واحترام لأحداث غزة

تعود الحفلات الغنائية الأون لاين مرة ثانية بعد سنوات هذه الأيام التي تقيمها هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية بفعاليات موسم الرياض في نسخته الجديدة ، لعدد من نجوم الغناء المصريين والعرب مع تزايد الظروف السياسية الصعبة في فلسطين.

فيقام أكثر من حفل غنائي أون لاين ، منها حفل أقيم للنجمة أصالة نصري ومعها النجم السعودي القدير محمد عبده ، يتم عرضه عبر تطبيق webook .

بالاضافة لحفل أقيم أيضا للنجم تامر عاشور وتشاركه النجمة اليسا يتم عرضه عبر تطبيق webook .

مها متبولي : ليس من السهل أبدا أن يتم إلغاء جميع الحفلات والتعاقدات الكبيرة

ترى الناقدة مها متبولي أن هذه الحفلات ستقام برغم الظروف الموجودة في فلسطين ، لأنه تم عمل تعاقدات كبيرة في موسم الرياض سواء من ناحية الحفلات الغنائية أو غيرها ، وليس من السهل أبدا أن يتم الغاء كل ذلك لأنها ميزانية ضخمة جدا وتعاقدات عالمية من الصعب الغاؤها.

أضافت ل” المال” أنه على الأقل تقديم هذه الحفلات لجمهور محدود ولايتم عرضها تليفزيونيا أمرا منطقيا ، ويجب أن يعي جيدا أي شخص يهاجم هذا التصرف أن هناك أموال طائلة تم دفعها في هذه التعاقدات الكبيرة والضخمة ويصعب الغاؤها جميعها .

وأكدت متبولي أنه بسبب هذه التعاقدات والأموال التي أنفقت في موسم الرياض طيلة الفترة الماضية قبل وقوع هذه الأحداث الصعبة في غزة ، سيتم عمل حفلات أون لاين فقط لبعض المطربين المصريين والعرب الأيام القادمة ، لاسيما أنه لايملك كل الأشخاص وسائل الأون لاين لمشاهدة تلك الحفلات مثلما يتم عرضها بالقنوات التليفزيونية السعودية سيشاهدها حينئذ ملايين الأشخاص .

حسن دنيا :تساعد الموسيقيين والعازفين بالفرقة الموسيقية لهؤلاء النجوم على كسب لقمة عيشهم

من ناحيته أكد الملحن دنيا أن حفلات الأون لاين لاتكون حية للفنان أو المطرب مثلا لاعب الكرة في الملعب بدون جمهور.

وأوضح أن إلغاء أي حفل غنائي للمطربين هذه الأيام مثلما حدث مع عمرو دياب وأنغام اليومين الماضيين ، هو جزء من تعبيرهم عن تضامنهم مع أهل غزة .

لكن إقامة حفلات أون لاين لنجوم الغناء في هذه الظروف تساعد الموسيقيين والعازفين بالفرقة الموسيقية لهؤلاء النجوم على كسب لقمة عيشهم الذين يعملون باليوم ويحتاجون لذلك ، فلو تم الغاءها سيتضرر هؤلاء الأشخاص الموسيقيين والعازفين في بيوتهم .

أكرم عادل : هدفها تخطي الحرج في ظل أوضاع غزة وإنقاذ موسم الرياض

وعلق الموزع الموسيقي أكرم عادل أن عودة حفلات أون لاين لبعض نجوم الغناء الأيام القادمة ، بسبب اللحاق بأي فرصة لفعاليات موسم الرياض التي لايمكن أن تنفذ في ظل الأوضاع الحالية في فلسطين .

ولفت إلى أن القائمين على موسم الرياض يرون أنه بدلا من إلغاء جميع الفعاليات التي لو قدمت هذه الأيام سيكون الأمر سيئا بالنسبة للجمهور العربي بسبب مايحدث في غزة ، لذلك قرروا تقديم حفلات أون لاين لبعض المطربين ، بحيث يمكن تخطي الحرج وفي نفس الوقت حتى لايفشل موسم الرياض .

وأشار إلى أن هذه الحفلات برغم كونها أون لاين وليست على الهواء ، لكن الكثير من الأشخاص يرون أنها غير مناسبة في هذا التوقيت تحديدا ، مشددا أننا يجب أن نحترم مايحدث حاليا بغزة وليس صحيحا أبدا أن يتم إقامة فعاليات لموسم الرياض حاليا ، مثلما تم اتخاذ موقفا من مهرجاني القاهرة والجونة السينمائيين بتأجيلهما احتراما لهذه الأحداث الصعبة .