عودة حفلات موسم الصيف ... انتعاشة لسوق الغناء وجذب للجمهور

اقترب العد التنازلي لموسم حفلات الصيف لعام 2022 ، التي ستبدأ في يوليو المقبل وتستمر حتى نهاية سبتمبر مثل كل عام ، حيث يفتتح هذه الحفلات هذا العام النجمان وائل كفوري وإليسا بحفل غنائي كبير في الغردقة وتم الإعلان عن موعد الحفل الساعات الأخيرة .

كما يشهد موسم الصيف أيضا هذا العام أكثر من حفل غنائي كبير ، فيحي الموسيقار عمر خيرت في يوليو القادم أيضا حفلا موسيقيا كبيرا من تنظيم وليد منصور ، بالاضافة لحفلات لنجوم آخرين مصريين وعرب سيعلن عنهم الأيام القادمة .

وأقيمت هذه النوعية من الحفلات العام الماضي ، بين مارينا بالساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة ، وأحياها النجوم محمد حماقي وتامر حسني وغيرهم .

مصطفى بدوي : لا يقاس بها نجاح أو فشل في السوق لأي مطرب أو نجم

بدوره، أوضح مصطفى بدوي مدير أعمال المطرب محمد فؤاد ، أن حفلات موسم الصيف لايتواجد بها سوى مستوى معين من الجمهور المصري .

وأضاف أن حفلات الصيف لا يقاس بها نجاح أو فشل في السوق لأي مطرب أو نجم.

وأكد أنها حفلات لها معايير معينة لكن يحييها فنانين معينين ويتواجد بها فئات معينة من الشعب المصري وتكون أسعارها تذاكرها مرتفعة ماليا جدا.

وتابع قائلا إنها مجرد نجاح اقتصادي لأي فنان أو مطرب ، لكنها لاتعتبر معيارا لنجاح فني لأي نجم في السوق أبدا .

مجد القاسم : النجم الناجح هو الذي يكون مطلوبا في هذه الحفلات

وأوضح المطرب مجد القاسم أن النجم الناجح هو الذي سيكون مطلوبا في هذه الحفلات ، معنى ذلك ان أي مطرب يغني في موسم حفلات الصيف يحقق بها جماهيرية كبيرة .

وتابع أنه أحيا العام الماضي مثلا حفلا جماهيريا بالساحل الشمالي في المسرح الروماني ، ويحب حفلات الساحل الشمالي خاصة لأنه يكون هناك تفاعلا كبير بينه وبين الجمهور فيها .

ولفت القاسم إلى أن الجمهور يطلب منه غناء أغنيات متنوعة في هذه الحفلات ، سواء الأغنيات الايقاعية أو الدرامية التي حقق بها شهرة كبيرة في فترة الستعينات .

أشرف جاكسون :هناك مطربون سيتواجدون هذا العام في موسم الصيف بقوة

وقال مهندس الصوت للحفلات الغنائية أشرف جاكسون إن معظم حفلات موسم الصيف تكون لفئة معينة من الجماهير حقيقة وتكون أسعار التذاكر الخاصة بها باهضة ماليا .

وأوضح أن هذه الحفلات لاتحقق اضافة للسوق الغنائي ، بقدر أنها ترفه عن الحاضرين بأغلب الأماكن الساحلية بمصر في موسم الصيف .

وأكد أن هناك مطربين سيتواجدون هذا العام في موسم الصيف بقوة مثل بهاء سلطان وغيرهم ، لاسيما بعد عودته بأغنيات ناجحة مؤخرا مثل تعالى أدلعك وغيرها .

مها متبولي : حاليا أصبحت المهرجانات الموسيقية المهمة خارج مصر

بدورها، قالت الناقدة مها متبولي إن شيئا مؤسفا للغاية أن تختفي الحفلات الغنائية في مصر بعد ان كانت هي الأبرز في الوطن العربي في الماضي مثل حفلات ليالي التلفزيون وأضواء المدينة ، وكانت تجذب كل نجوم الوطن العربي .

وأضاف: “أما حاليا أصبحت المهرجانات الموسيقية المهمة خارج مصر ، مثل هلا فبراير في الكويت وحفلات الرياض بالمملكة السعودية وكذلك حفلات دبي المستمرة” .

وتابع: “لذلك يجب أن تعود الحفلات الغنائية في مصر بصورة قوية الفترة القادمة ، لأن بلادنا كانت متفردة في هذا المجال منذ سنين طويلة ، انما شيئا مميزا أن يتواجد نجوم عرب لهم شعبية كبيرة لدى الجمهور المصري مثل وائل كفوري واليسا وغيرهم في حفلات موسم صيف 2022”.