عودة حركة الملاحة بميناء الإسكندرية بعد استقرار نسبي في الأحوال الجوية

قامت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية بإعادة فتح البوغاز في تمام الساعة التاسعة وخمسة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الخميس الموافق ٢/١٢/٢٠٢١ بعد الإستقرار النسبي للأحوال الجومائية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها .

ووجه الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة ـ باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية .

كانت الهيئة قررت صباح أمس إغلاق بوغازي ميناء الإسكندرية والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد و الممتلكات.

وتأتي نوة قاسم والتي تعد أشد وأخطر النوات التي تهب على محافظة الإسكندرية، وقد تصل إلى المحافظات المجاورة أيضاً، في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام.

وتأتي في صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة، تضرب سواحل البحر المتوسط، وبصفة خاصة المحافظات الشمالية في مصر، حيث أرجع عدد من الصيادين سبب تسميتها بهذا الاسم إلى أحد أبناء الصيادين ويُدعى قاسم؛ والذي تعرّض للغرق في تلك النوة، مما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.