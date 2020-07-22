«عودة حجازي إلى البريميرليج».. وست بروميتش يتأهل للدوري الممتاز

استطاع فريق وست بروميتش ألبيون، والذي يلعب لصالحه مدافع منتخبنا الوطني أحمد حجازي، التأهل إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

استطاع فريق وست بروميتش ألبيون، والذي يلعب لصالحه مدافع منتخبنا الوطني أحمد حجازي، التأهل إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعادله مساء اليوم الأربعاء، مع كوينز بارك رينجرز بهدفين لكل منهما، خلال الجولة الأخيرة من منافسات دوري الدرجة الأولى.

وودع وست بروميتش مسابقة البريميرليج مع نهاية موسم 2017-2018، قبل أن ينجح بعد مرور عامين في التأهل من جديد إلى مسابقة البريميرليج.

وسجل هدفي ويست بروميتش جرادي ديانجانا في الدقيقة 44 وكالوم روبينسون في الدقيقة 49، أما هدفي الكيو بي أر فسجلهما ريان مانينج في الدقيقة 34 وإبريتشي إزي في الدقيقة 61.

وحضر الدولي المصري أحمد حجازي على مقاعد البدلاء حيث لم يشارك خلال هذا اللقاء.