عودة المياه لطبيعتها بعد إصلاح كسر بأحد خطوط الري في القاهرة الجديدة

أعلن المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقائم بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، عودة ضغوط المياه لطبيعتها بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بأحد خطوط الري في شارع التسعين الجنوبي أمام الجامعة الأمريكية اليوم الأحد.

نائب رئيس الهيئة يتابع أعمال الصيانة

وأفاد طلعت، أن المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام بمتابعة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ حتى تم الانتهاء منه وإعادة ضغط المياه إلى مرة أخرى في كل أنحاء المدينة.

وأكد عبد المطلب، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قام بتخفيض ضغوط مياه الشرب عن بعض المناطق بالتجمع الخامس، لحين الانتهاء من إصلاح خط المياه المعالجة وعودتها بكامل طاقتها لساكني المدينة.