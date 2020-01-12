عقـــارات

عودة المياه لطبيعتها بعد إصلاح كسر بأحد خطوط الري في القاهرة الجديدة

عودة المياه لطبيعتها في القاهرة الجديدة
خالد الأسمر 5:57 م, الأحد, 12 يناير 20 5:57 م, الأحد, 12 يناير 20

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أعلن المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقائم بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، عودة ضغوط المياه لطبيعتها بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بأحد خطوط الري في شارع التسعين الجنوبي أمام الجامعة الأمريكية اليوم الأحد.

نائب رئيس الهيئة يتابع أعمال الصيانة

وأفاد طلعت، أن المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام بمتابعة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ حتى تم الانتهاء منه وإعادة ضغط المياه إلى مرة أخرى في كل أنحاء المدينة.

وأكد عبد المطلب، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قام بتخفيض ضغوط مياه الشرب عن بعض المناطق بالتجمع الخامس، لحين الانتهاء من إصلاح خط المياه المعالجة وعودتها بكامل طاقتها لساكني المدينة.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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