أسواق عربية

عودة المسافرين ترفع بورصة دبي الثلاثاء

هبط مؤشر قطر الرئيسي بنسبة 0.7%
أيمن عزام 7:21 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 7:21 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في ختام تعاملات الثلاثاء، فيما سجلت بورصة دبي مكاسب كبيرة بعدما توقعت شركة طيران الإمارات نشاطًا مرتفعًا في ديسمبر، بفضل عودة المسافرين من عطلات.

عودة المسافرين من عطلات

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي، المركز السياحي في الشرق الأوسط، 2% مع زيادة سهم إعمار العقارية، وأكبر شركات التطوير العقاري بالإمارة، 3.5%، وقفز سهم دبي للاستثمار 11%.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.4 % بقيادة صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.3 %، وارتفاع سهم الدار العقارية 1.6 %.

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ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.3%، متأثرا بخسارة سهم مصرف الراجحي  0.8 %، ود. سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.1 %.

وفي قطر، هبط المؤشر الرئيسي 0.7 %، إذ تراجعت معظم الأسهم، منها سهم شركة البتروكيماويات  صناعات قطر الذي فقد 1.8%.

أغلقت الأسهم القطرية يوم الأحد على مكاسب بفضل آمال في حل لنزاع مع بعض الدول العربية المجاورة.

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة دبلوماسية وتجارية وحظرًا للسفر على قطر منذ منتصف 2017، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب.

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وتنفي قطر الاتهامات وتقول إن المقاطعة تستهدف تقويض سيادتها.

وقال وزير الخارجية السعودي يوم الجمعة إنه يبدو أن حلا للأزمة مع قطر في المتناول.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية 0.2 بالمئة، إذ أغلق سهم الشركة الشرقية التي تحتكر صناعة التبغ في البلاد على زيادة 3.3 بالمئة.

وقال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زادت 1.3 مليار دولار إلى ثمانية مليارات دولار في الفترة من يوليو  إلى نهاية سبتمبر.

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مؤشرات الخليج

السعودية نزل المؤشر 0.3 % إلى 8612 نقطة

أبوظبي زاد المؤشر 0.4 % إلى 5062 نقطة

دبي صعد المؤشر 2 % إلى 2532 نقطة

قطر هبط المؤشر 0.7 % إلى 10529 نقطة

مصر ارتفع المؤشر 0.2 % إلى 11019 نقطة

البحرين انخفض المؤشر 0.1 % إلى 1493 نقطة

سلطنة عمان تقدم المؤشر 0.4 % مسجلا 3667 نقطة

الكويت تراجع المؤشر 0.4 % إلى 6114 نقطة

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بقلم أيمن عزام

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