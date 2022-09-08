عودة الكبار إلى أفلام نهاية العام.. خبرة تزيد من نجاح الخلطة السينمائية

يعود نجوم السينما الكبار الذين تألقوا في فترة السبيعينات والثمانينات مثل محمود حميدة وحسين فهمي ، لشاشة وجمهور السينما المصرية في أفلام تطرح بنهاية عام 2022 .

حيث يشارك النجم محمود حميدة في بطولة فيلم ” مطروح مطروح ” انتاج محمد السبكي والفيلم تأليف محمد عز واخراج وائل احسان ، ويأتي هذا الفيلم لحميدة بعد غيابه عن السينما لفترة طويلة.

كما يعود أيضا النجم القدير حسين فهمي للسينما بفيلم” الملحد ” ، مع النجمان أحمد حاتم وشيرين رضا ، والفيلم تأليف إبراهيم عيسى واخراج ماندو العدل .

حنان شومان : الأعمال الفنية المعروضة على نجوم كبار مثل حسين فهمي ومحمود حميدة قليلة

تقول الناقدة حنان شومان أن الممثل ليس صاحب اليد العليا بالنسبة لقبول الأعمال الفنية التي تعرض عليه خاصة حينما يكبر سنا ، فيضطر لقبول أو رفض المتاح من المعروض عليه فنيا وهذا الكلام ينطبق على الجراندات في السينما مثل حسين فهمي ومحمود حميدة.

وأضافت للمال قائلة إن هناك فنانين ابتدوا حياتهم الفنية ومشوارهم السينمائي جراندات مثل بيومي فؤاد وسيد رجب فيضطرون لقبول أدوار معروضة عليهم.

أما من يبدأ حياته الفني والحديث لشومان كبطل سينمائي مثل حسين فهمي ومحمود حميدة ، فيكون لديهم قدرة على الرفض لأدوار فنية تعرض عليهم ، لكن رغم ذلك لم يستطيعا أن يتحولا في كبرهما لجراندات كنجوما مثل فريد شوقي ويسرا من النجمات أيضا ، حيث استطعن أن يتحولا لنجوما في سن الجراند في السينما سواء يسرا أو فريد شوقي .

وأكدت شومان أن كم الأعمال الفنية المعروضة على نجوم كبار مثل حسين فهمي ومحمود حميدة قليلة حقيقة ، بالإضافة إلى أن السينما المصرية فقيرة إنتاجيا وفكرا لذلك لايجدان أدوارا مهمة بسهولة والأمر يكون صعب بالنسبة لهما مقارنة بما كان يحدث معهما في فترة نجوميتهما بالثمانينات .

سمير الجمل : حميدة يعمل بصورة جدية سواء قدم فيلما أو عملا فنيا كوميديا أو تراجيديا

بينما يرى السيناريست سمير الجمل أن هؤلاء النجوم الكبار للأسف يقدمون أدوار صغيرة في الأفلام السينمائية التي يقدمونها كأنهم ضيوف شرف بها وليسوا أبطال أساسين مثل الماضي .

ولفت إلى أن الحل لعودتهم بقوة للسينما ووجود تأثير قوي أن تكتب لهم أدوار معينة في الأفلام التي يقدمونها .

وتابع قائلا إن فيلم الملحد مثير لاهتمام الجمهور من عنوانه واسمه ، لاسيما بالنسبة لشعب متدين سواء كان مسلما أم مسيحيا فكلمة ملحد يقف عندها الجمهور بصورة كبيرة ، لذلك عودة حسين فهمي في هذا الفيلم المثير للجدل قد يدعو للأنتباه له .

أما محمود حميدة فهو نجم وفنان لايحرق نفسه على الشاشة في تقديم إعلانات والظهور في برامج تليفزيونية مثل نجوم كثيرين يظهرون طيلة الوقت ، بالاضافة أنه فنان يعمل بصورة جدية سواء قدم فيلما أو عملا فنيا كوميديا أو تراجيديا فننتظر منه عمل فني قوي، وفق الجمل.

وأكد الجمل أن زمن النجم السينمائي انتهى والممثل هو الأهم بالنسبة للمشاهد في أي عمل فني ، لاسيما بعد تراجع مستوى الكتابة السنين الأخيرة في الدراما وأصبح الاقتباس من الأعمال الأجنبية بديلا للابداع في مسلسلات وأفلام كثيرة .

ماجدة موريس : حسين فهمي يستطيع لخبرته الفنية تقديم موضوعات جريئة فنيا

وعلقت الناقدة ماجدة موريس أن حسين فهمي هو من جيل الراحلين محمود عبد العزيز ونور الشريف وأحمد زكي أيضا ، وكان من النجوم المهمين في هذا الجيل ومن المؤهلين لتقديم أفلام سينمائية تناقش موضوعات جريئة وصعبة مثل فيلم الملحد .

وأرجعت ذلك إلى قضائه فترة طويلة في العمل التنموي والإنساني كسفير للأمم المتحدة ، بالإضافة لرئاسته مهرجان القاهرة السينمائي مرتين على مدى سنوات عمر المهرجان وذلك يؤكد خبرته الفنية الكبيرة والإنسانية أيضا.

وتابعت: “برغم أن فيلم الملحد به جرأة وإشكالية معينة لكن سيكون قادرا على تقديم هذه الإشكاليات بسلاسة” .

أما محمود حميدة فقدم أفلام كوميدية في مشواره الفني منذ سنوات طويلة ، ومازال في لياقته الفنية حتى الآن ، وبرغم أنه قدم أدوار صغيرة في بعض الأفلام مثل يوم للستات منذ سنوات لكن كان دوره مؤثرا في الفيلم، وفق موريس.

وأوضحت أنه حينما يقدم فيلم كوميدي مثل ” مطروح مطروح” سيقدم مواقف كوميدية وليس مجرد إفيهات مثل آخرين ، فهو ممثل قدير وموهوب جدا وله حضور طاغٍ على الشاشة حقيقة.