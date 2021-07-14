عودة العمل بـ 1256 حصة استيرادية لصغار تجار بورسعيد

وذلك بعد دعوى أقامها عدد من أصحاب الحصص الموقوفة ضد الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببطلان قرار الجهاز بإيقاف العمل بالحصص

أعلنت الغرفة التجارية ببورسعيد برئاسة محمد سعده ، اليوم الأربعاء ، نتيجة تظلمات ٢١٦٥ تاجر من أصحاب الحصص الاستيرادية الخاصة بالاستيراد برسم المنطقة الحرة وفقا للقانون رقم ١٢ لسنة ٧٩.

فيما تم رفض ٩٠٩ طلب بسبب عدم استيفاء الشروط الخاصة بعودة العمل بحصصهم الاستيرادية وقبول ١٢٥٦ طلب جارٍ تفعيل العمل بحصصهم الاستيرادية.

وكان عدد من أصحاب الحصص الموقوفة قد أقاموا دعوى قضائية ضد الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببطلان قرار الجهاز بإيقاف العمل بالحصص بعد إقراره عدة شروط، من بينها أن يكون صاحب الحصة لأم وأب بورسعيدي ومن مواليد المحافظة مولدا وإقامة.

وتم الفصل فى بعض تلك الدعاوى لصالح أصحابها ببطلان قرار رئيس الجهاز التنفيذي بإيقاف الحصص بسبب عدم انطباق الشروط التى أقرها الجهاز عليهم.

فيما تمسكت الغرفة التجارية بعودة الحصص الاستيرادية الموقوفة لأصحابها بعد صدور قرارات الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة المختص بصرف الحصص الاستيرادية.

وقررت لجنة التظلمات التى شكلتها الغرفة لبحث موقف أصحاب الحصص المرفوضة عودة 3000 حصة استيرادية لأصحابها من مواليد فترة التهجير من عام 69 وحتى عام 75 بجانب أصحاب الحصص فئة 4500 وأعلى لغير أبناء بورسعيد.