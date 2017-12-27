عودة السوتو ووقف رحلات قطر.. أبرز قرارات الطيران في 2017

دعاء محمودأعلنت وزارة الطيران المدني اليوم الأربعاء، عن القرارات التي أصدرتها خلال العام الجاري، وكان من أبرزها عودة نظام السوتو ووقف الرحلات مع قطروشملت القرارات تعليق الرحلات الجوية بين مصر و قطر وغلق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور او الهبو

دعاء محمود

أعلنت وزارة الطيران المدني اليوم الأربعاء، عن القرارات التي أصدرتها خلال العام الجاري، وكان من أبرزها عودة نظام السوتو ووقف الرحلات مع قطر

وشملت القرارات تعليق الرحلات الجوية بين مصر و قطر وغلق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور او الهبوط وذلك بتاريخ 6/6/2017 والى اجل غير مسمي، وجاء هذا القرار فى اعقاب اعلان حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر و قطر .



وأصدرت الوزارة بعودة نظام السوتو فى حجز تذاكر السفر حيث أصدر شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، قرارًا بعودة العمل بنظام السوتو اعتبارًا من أول مارس الماضى2017 والذى تم إيقافه فى أكتوبر 2016 ، ويعرف نظام السوتو بإصدار تذاكر سفر تبدأ وتنتهى خارج جمهورية مصر العربية ولا يتضمن خط سير الرحلة أى نقاط داخل مصر.



وصدر قرار أيضا من وزير الطيران بإضافة نشاط جديد ضمن المادة 4، والخاص بأغراض الشركة من النظام الأساسى لشركة ميناء القاهرة الجوى، الصادر بالقرار الوزارى رقم 635 لسنة 2002

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وتضمنت المادة الأولي من قرار وزير الطيران المدنى، الذي يحمل رقم 450 لسنة 2017، إضافة نشاط جديد وهو إنتاج وتوليد وبيع وتوزيع الطاقة الكهربائية للغير على أن لا يتم مزاولة هذا النشاط بشركة ميناء القاهرة الجوى إلا بعد الحصول على الترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .