عودة الرحلات والكرنفالات.. روشتة لسياحة المونديال

• " إيمكو للسياحة" تعتزم إطلاق رحلات لروسيا لحضور المباريات • "رجال الأعمال" تطالب بعودة الرحلات الجوية لموسكو بعد التأهل لكأس العالم دعاء محمودبعد تأهل المنتخب المصري بالوصول إلى مونديال روسيا 2018 بعد غياب 28 عاماً، وقبل انع

• ” إيمكو للسياحة” تعتزم إطلاق رحلات لروسيا لحضور المباريات

• “رجال الأعمال” تطالب بعودة الرحلات الجوية لموسكو بعد التأهل لكأس العالم



دعاء محمود





بعد تأهل المنتخب المصري بالوصول إلى مونديال روسيا 2018 بعد غياب 28 عاماً، وقبل انعقاد مباريات كأس العالم خلال الفترة من 13-28 يونيو المقبل، تقدم ممثلو القطاع السياحي بمجموعة من المقترحات للاستفادة من الحدث التاريخي للترويج للسياحة المصرية في الخارج.



** التواجد الأهم



وقال إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقاً، ورئيس شركة إيمكو للسياحة، إن تواجدنا في كأس العالم بمثابة إعلان لمصر في حد ذاته.

وأشار إلى أنه أرسل أول أمس عدد كبير من الخطابات لمنظمي الرحلات الأجانب وأصدقاءه بالخارج.

وأضاف الزيات لـ”المال”، أن الخطابات كانت تحتوي على رسائل مرفقة بصور يشرح فيها تأهلنا للمونديال وأن المنتخب المصري لديه لاعب في فريق ليفربول كما حضر المبارة نحو 80 ألف مشجع مصري في استاد برج العرب.



وأوضح الزيات أن هذه الخطابات الهدف منها بعث رسالة بأن مصر أمنة و مستقرة وجاهزة لاستقبال السائحين.

وأعلن اعتزامه السفر لروسيا بعد يومين لتفقد الأوضاع حيث أن شركته تخطط عمل رحلات لروسيا لحضور مباريات كأس العالم.



وتابع أن هذه الطرق التي يتبعها ما هي الإ وسيلة للترويج للسياحة المصرية بصورة غير مباشرة.

وأوضح أنه سيرسل أيضاً خطابات تضم صوراً للقطع الأثرية المقرر عرضها في لمتحف المصري الكبير بعد افتتاحه المرتقب في العام المقبل.



** كرنفالات

من جانبه، اقترح سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا، عمل كرنفال يرتدي فيه المشجعون المصريون ملابس تعبر عن الحضارة المصرية

وشدد على أهمية ظهورهم بشكل متحضر وأن يكون كل مشجع مصري سفير لبلده في هذا التوقيت.



وطالب سليمان وزارة السياحة بتدشين حفلة بروسيا تستهدف الترويج للسياحة المصرية قائلاً” كأس العالم تشارك فيه كل الجنسيات ولابد من الاستفادة من ذلك في عمل دعاية لمصر”.



من جانبها، طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، بالعمل على عودة وانتظام الرحلات الجوية والحركة السياحية بين القاهرة وموسكو

وأشارت إلى التصريحات الإيجابية للرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى لقائه مؤخرا مع الرئيس السيسى على هامش قمة بريكس الاقتصادية بالصين وتأكيد عددا من المسئولين الروس على أمن وسلامة المطارات المصرية.



** عودة الرحلات

وأكد أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أنه حان الوقت لاستئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر بعد وصول الأخيرة لكأس العالم الذى سيقام بروسيا خلال شهر يونيو من العام القادم وتحمس الألاف من الجماهير المصرية للسفر إلى موسكو لمؤازرة المنتخب الوطنى.





وأشار بلبع إلى أن عدد كبير من شركات السياحة المصرية اتخذ خطوات الإعداد لهذه الرحلات أملا فى انتظام حركة الطيران بين البلدين قريبا، مناشداً الرئيس الروسى بسرعة اتخاذ القرار الخاص باستئناف الرحلات لأنه لايوجد أى داعى لتأخيرها.





وأضاف بلبع، أن أكبر دليل على ما تشهده مصر من مناخ أمن ومستقر هذه الأيام حضور100 ألف مشجع باستاد برج العرب لتشجيع المنتخب المصرى دون أن تحدث مخالفة واحدة أو خروج عن الترتيباب الخاصة بالمباراة،، مشيدا بالترتيبات الأمنية رفيعة المستوى التى نفذتها قوات الأمن المصرية فى محيط استاد برج العرب.





وأوضح بلبع، أن ردود الأفعال العالمية وإشادة جميع المراقبين ووسائل الإعلام التى نقلت المباراة ومظاهر احتفال المصريين بوصولهم لكأس العالم تمثل أكبر ضمانة لما تعيشه مصر حاليا من مناخ الأمن والاستقرار.



** سياحة بانتظار المونديال المنقذ





وكان القطاع السياحي تعرض لضربة موجعة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت، فى سيناء أكتوبر 2015، والذي تسبب فى سقوط ضحايا، مما دفع الحكومة الروسية آنذاك إلى تعليق حركة الطيران بين البلدين.





وكانت السياحة الروسية تحتل المركز الأول فى قائمة الدول العشر المصدرة للسياحة إلى مصر وذلك بلا منافس، ومثلت سابقا 50 %من إجمالى الوفود التي تزور مصر سنوياً.





وفي سياق متصل قال مصدر بغرفة الفنادق بجنوب سيناء، إن القائمين علي القطاع السياحي عليهم استغلال هذا الحدث لجلب اعداد أكبر من السائحين لمصر خلال فترة بطولة كأس العالم 2018، مطالبا بالبدء فى التسويق لمصر بطرق غير تقليدية مثل عمل حملات ترويجية مختلفة .

