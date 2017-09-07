عودة الرئيس وقرينته إلى القاهرة عقب زيارتي الصين وفيتنام

خاص أعلن المتحدث باسم الرئاسة، السفير علاء يوسف، مساء اليوم الخميس، عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته إلى القاهرة وبحسب البيان، وصل الرئيس وقرينته إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارة الرئيس لكل من الصين وفيتنام والأحد الماضي، بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى مدينة «شيام

خاص



أعلن المتحدث باسم الرئاسة، السفير علاء يوسف، مساء اليوم الخميس، عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته إلى القاهرة





وبحسب البيان، وصل الرئيس وقرينته إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارة الرئيس لكل من الصين وفيتنام





والأحد الماضي، بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى مدينة «شيامين» الصينية في مستهل زيارة استمرت ٣ أيام للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة لقمة دول تجمع «بريكس» تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج.





كما توجه الرئيس السيسي عقب زيارته للصين إلى العاصمة الفيتنامية هانوى للقيام بزيارة رسمية تعد هي الأولى من نوعها لرئيس مصري في تاريخ العلاقات بين البلدين، والتي انتهت اليوم.



وشملت الزيارتان بحث العلاقات الثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات ولقاء الرئيس بمسؤولين ومستثمرين على هامش الزيارتين.