عودة الدويتوهات الغنائية.. فرصة لزيادة نسب المشاهدة مع قرب وداع 2022

عادت ظاهرة الدويتوهات الغنائية في السوق الغنائي حاليا مع اقتراب نهاية عام 2022 ، بتقديم بعض المطربين دويتوهات غنائية.

ومنها أغنية دي حلاوة التي قدمها مطرب المهرجان حسن شاكوش مع مطرب فريق شارموفز أحمد بهاء مؤخرا انتاج جاما ميوزيك واخراج هادي الباجوري .

كما يقدم النجمان هاني شاكر وسميرة سعيد أغنية دويتو الأيام القادمة لأول مرة معا .

ماجد سرور : هذه الدويتوهات الغنائية غريبة علينا كمبدعين وصناع للمجال الموسيقي

يرى الموسيقار ماجد سرور أن هذه الدويتوهات الغنائية غريبة علينا كمبدعين وصناع للمجال الموسيقي .

ولفت إلى أن الحالة الغنائية والموسيقية تراجعت كثيرا الأعوام الأخيرة باستنثاء أصوات معينة ، أما معظم مايقدم فنيا وموسيقيا حاليا أصبح متدنيا ولم تعد الأغنيات تحمل مشاعر رومانسية وحب وعاطفة .

أحمد الناصر : هذه التجارب الفنية الجديدة تساهم في استقطاب شرائح جديدة من المستمعين

من جانبه، قال الملحن أحمد الناصر إن ظاهرة مطربي المهرجانات من المتوقع أن تتغير تماما الفترة القادمة ، حتى لايمل الجمهور منهم بتقديمهم لنفس النمط الغنائي للمهرجانات .

وأشار إلى أن هذه التجارب الفنية الجديدة تساهم في استقطاب شرائح جديدة من المستمعين لهؤلاء المطربين المعروفين بأغاني المهرجانات ، وذلك بجذب جمهور المطربين الشعبيين لهم بهذه الدويتوهات الغنائية المختلفة .

وأردف قائلا إن الحكم على نجاح هذه التجارب الموسيقية الجديدة سيظهر بعد فترة ، إضافة أن نمط أغاني المهرجانات سينتهي تماما لو لم يحدث تطوير من مقدميه موسيقيا وفنيا.

ونوه إلى أنه لا يستبعد أبدا أن نجد دويتوهات غنائية بين مطربي الشباب المعروفين في السوق الغنائي مع فناني المهرجانات الفترة المقبلة ، كنوع من التجديد في هذه النمط الذي ظهر على الساحة الفنية فجأة لكن بدأ بريقه يختفي ششيئا فشيئا لذلك يحاول مطربيه التجديد فيه حاليا بعمل هذه الدويتوهات .

غانم شعلان : حسن شاكوش مطرب مهرجانات نسب مشاهدات أغنياته مرتفعة

بدروه قال الشاعر الغنائي غانم شعلان إنه حينما يقدم مطرب مهرجانات دويتو غنائي مع مطرب شعبي ، فالهدف من ذلك تحقيق نسب مشاهدة عالية بهذه الدويتوهات ، حيث أن فناني المهرجانات عليهم الضوء بدرجة معينة في السوق .

وأشار إلى أن مايحدث في الساحة الفنية حاليا عبارة عن موجة هابطة ، وكلما زادت التفاهة الغنائية زادت التريندات الغريبة مثل تريند ” انتش واجري” مؤخرا الذي انتشر على السوشيال ميديا .

وأوضح شعلان أن حسن شاكوش مطرب مهرجانات نسب مشاهدات أغنياته مرتفعة ، لذلك أي فنان سيغني معه سيحقق شهرة كبيرة بجانبه ، فهذه الدويتوهات الغنائية مع فناني المهرجانات تحقق رواج كبير في المشاهدات .