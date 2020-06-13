«عودة الدوري التركي».. بشكتاش يتلقى الخسارة التاسعة على يد أنطاليا بمشاركة «النني»

تعرض نادي بيشكتاش التركي لهزيمة جديدة في مسابقة الدوري التركي، بعد الخسارة بثنائية مقابل هدف وحيد أمام أنطاليا سبور، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المحلي. وكان رئيس الاتحاد التركي لكرة…

تعرض نادي بيشكتاش التركي لهزيمة جديدة في مسابقة الدوري التركي، بعد الخسارة بثنائية مقابل هدف وحيد أمام أنطاليا سبور، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المحلي.

وكان رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، نيهات أوزديمير، أعلن موعد عودة مسابقة الدوري التركي، لتنطلق يوم أمس الجمعة 12 يونيو، وذلك بعد التوقف إثر تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني، لاعب منتخب مصر، وخسارة فريقه بشكتاش في عودة الدوري التركي من جديد.

ولعب النني أساسيًا واستكمل المباراة حتى نهايتها، كما تلقى بطاقة صفراء بعد مرور نصف ساعة من اللعب.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد بشكتاش عند النقطة 44 في المركز الخامس، بينما وصل أنطاليا سبور إلى النقطة 33 في المركز التاسع.