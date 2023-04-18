عودة الدراما الشعبية في السباق الرمضاني 2023 :  جعفر العمدة وضرب نار الأقوى

شهد السباق الرمضاني هذا العام عودة تيمة الدراما الاجتماعية الشعبية في مسلسلات مختلفة ولاقت جماهيرية كبيرة ، أبزرها مسلسل ” جعفر العمدة” بطولة النجم محمد رمضان اخراج محمد سامي .

ومسلسل ” ضرب نار ” بطولة النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي اخراج مصطفى فكري ، ومسلسل ” الأجهر” بطولة النجمان عمرو سعد ودرة اخراج ياسر سامي ، كذلك مسلسل بابا المجال بطولة النجم مصطفى شعبان اخراج أحمد خالد موسى .

عماد يسري : مسلسل جعفر العمدة استطاع تقديم ملامح مايحدث في المناطق الشعبية

أعرب الناقد الفني عماد يسري ل” المال” عن كون مسلسل جعفر العمدة هو الأول على مائدة المناطق الشعبية ومختلف المحافظات المصرية بموسم رمضان هذا العام ، وهذا مؤكد في الشارع المصري وليس حديث السوشيال ميديا .

وأشار الى أن مسلسل الأجهر يأتي في المرتبة الثانية بسبب تيمة تاجر الألماظ لم تستهوي بدرجة كبيرة المشاهدين مثل جعفر العمدة فهو ابن منطقة السيدة زينب وقريبا من الجمهور بصورة أكبر ، أما بابا المجال فقدم شخصية رجل ابن البلد وليس شابا وذلك سبب قلة الاقبال على المسلسل مقارنة بجعفر العمدة والأجهر ، لاسيما ان مصطفى شعبان يحاول وضع نفسه دائما في صورة كونه شابا برغم انه لايصرح بذلك علنا لكن يقدم نفسه بذلك ، عكس جعفر العمدة الذي يظهر في صورة العمدة المعلم الرجل الكبير الواثق الرزين ، لكن بابا المجال ساعد في نجاحه نوعا تقديم باسم سمرة لنفسه انها ليس شابا بل شخصا كبيرا من الطبقة الشعبية .

وتابع قائلا ان مسلسل جعفر العمدة استطاع تقديم ملامح مايحدث في المناطق الشعبية مثل السيدة زينب ، بعيدا عن فكرة تعدد الزوجات واستخدام العنف أحيانا ، مؤكدا ان أحمدالعوضي استطاع تحويل مسلسل ضرب نار بدلا من بطولة نسائية لياسمين عبد العزيز ليكون مسلسله وينتظر المشاهدين مشاهده يوميا في مسلسل ضرب نار ، لأنه استطاع تقديم شخصية جابر الكوماندا بقوة.

محمد نبيل : الجمهور أحب تيمة الدراما الشعبية بمسلسلي جعفر العمدة وضرب نار

أوضح الناقد الفني محمد نبيل عن كون مستوى مسلسل بابا المجال أقل مستوى ونجاحا من مسلسلات جعفر العمدة وضرب نار ، برغم وجود ملحوظات على جعفر العمدة لكنه مسلسلا منفذ بشكل جيد وهناك ادارة كبيرة من مخرجه محمد سامي للممثلين .

وأكد نبيل ان الجمهور أحب تيمة الدراما الشعبية ، وهناك تفوق للمخرج محمد سامي في مسلسل جعفر العمدة للممثلين لكن جودة السيناريو جاءت في مسلسل ضرب نار وذلك يرجع للكاتب ناصر عبد الرحمن .

ولفت الى أن مسلسلي جعفر العمدة وضرب نار هم الأكثر جماهيرية في الموسم الرمضاني هذا العام ، وذلك يؤكد أن الدراما والتيمة الشعبية محببة لدى المشاهدين ، ومحمد رمضان نجم ذكي في هذه المنطقة الشعبية وأحمد العوضي يبني شعبية كبيرة في الشارع بتقديمه لهذه التيمة الشعبية ، بينما مسلسل بابا المجال أغلب عناصره الفنية ليست على المستوى الجيد .

رامي المتولي : مسلسلات الدراما الشعبية لها قاعدة جماهيرية كبيرة ومتوسطة الجودة باستثناء جعفر العمدة

وعلق الناقد الفني رامي المتولي أن هذه المسلسلات التي تميزت بتيمة الدراما الشعبية لها قاعدة جماهيرية كبيرة في الشارع المصري وتنتج بأشكال مختلفة وتخاطب شريحة معينة من الجمهور.

وتكون هذه التيمة متوسطة الجودة وليست قوية ، باستثناء مسلسل جعفر العمدة فهو الأكثر شعبية في الموسم الرمضاني 2023 والأكثر انتشارا لكنه من الناحية الفنية ليس الأفضل بالطبع ، بل مسلسلي الكتيبة 101 وتحت الوصاية هما أفضل مسلسلين في رمضان وفق ” المتولي” .

نوه أيضا أن مسلسل ضرب فيه جاذبية بصورة أكبر من مسلسل الأجهر ، من ناحية عناصره سواء أداء الممثلين أو جودة السيناريو وغير ذلك .