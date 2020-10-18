عودة الدراسة في الإسكندرية تحت شعار «ممنوع الدخول بدون كمامة» (صور)

في مستهل العام الدراسي الجديد بمحافظة الإسكندرية ، رصدت “المال” عدة مدارس أوضحت مدى التزام المواطن السكندري ومسئولي العملية التعليمية بالمدارس، من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، من خلال الحفاظ على مسافات التباعد الإجتماعي بين الطلاب لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ة تبين عدم دخول الطلاب للمدارس دون إرتداء الكمامات، بل تواجد بعدد من المدارس الثانوية بوابات تعقيم للطلاب قبل الدخول. داخل مدرسة سميرة موسى الثانوية



كما شهدت المدارس تجهيز المستلزمات اللازمة لغرف العزل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمديرية الصحة وغرفة عمليات المحافظة للمتابعة بصفة مستمرة، فضلاً عن ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسى.

وشهدت المدارس خلال الطابور الصباحي الإلتزام بمسافة البُعد الإجتماعي والإجراءات الوقائية من خلال تقسيم الطلاب على أيام الأسبوع لتحقيق شرط عدم التزاحم، فضلاً عن تواجد طالب واحد بالديسك المُخصص للجلوس داخل الفصول الدراسية. المدارس الثانوية بالإسكندرية

ومن ناحيته صرح محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بأن الطالب ياتي على عاتقه إلتزامات من شأن تحقيق شرط سلامته وسلامة زملائه من خلال الحفاظ على آليات التعقيم بالإستمرار، فيما طالبه بضرورة الإنتظام في الدراسة والإعتماد على النفس والكتاب المدرسى، فضلاً عن إستخدام المنصة التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم ، والبعد عن الدروس الخصوصية ، مؤكدا أن المعلم عليه دور كبير فى خلق جسور الثقة بينة وبين الطلاب من خلال الحوار والمناقشة واعطاء الطالب الثقة فى نفسه وشدد على أهمية دور الأسرة فى التعاون مع المدرسة لصالح الطلاب.

محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف

وعلى جانب آخر شهد محيط المدارس بالإسكندرية وجود تمركزات أمنية لتنظيم العملية التعليمية دون تجاوز، وتكثيف للدوريات بالطرق، للحفاظ على العملية الأمنية لدى الطلاب.

وفي ذات السياق كان قد إفتتح محافظ الإسكندرية باليوم الدراسي الثاني مدرستين جديدتين بإدارة المنتزة التعليمية من أصل ٣٢ مدرسة جديدة علي مستوي الإسكندرية ، وهما مدرسة المتحدة ٢ اللغات الرسمية، ومدرسة المتحدة ٣ الإعدادية بإدارة المنتزة التعليمية، بعدد ٦٧١ فصل علي مستوي الإدارات التعليمية تم دخولها الخدمة في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وكانت قد إستعدات الأحياء لإستقبال العام الدراسي الجديد على غرار حي شرق برئاسة محارب هيلع، من خلال متابعة أعمال النظافة بمحيط المدارس بنطاق الحي بالتنسيق بين إدارة النظافة والرصد البيئي وشركة نهضة مصر، ورفع مخلفات قص وتقليم الأشجار أمام مدرسة طارق بن زياد بشارع اسماعيل سري من خلال المتابعة الميدانية، كما كثفت أجهزة النظافة أعمال رفع التجمعات الأرضية بمحيط المدارس وأعمال كنس الشوارع وتطهيرها، فضلاً عن متابعة تطهير الشنايش والمطابق بكافة شوارع الحي. إستعدادات الدراسة بالإسكندرية

أما على صعيد حي وسط ، برئاسة اللواء علاء يوسف تم القيام بجولة تفقدية مشتركة من حي وسط وادارة وسط التعليمية، للمرور علي عدد من المدارس بمختلف المراحل الدراسية بقسم محرم بك ، للوقوف علي التجهيزات والاستعدادات الداخلية لهذه المدارس، و متابعة محيطها ، لرصد وحل اي مشكلات تتعلق بالاشغالات والتعديات، ومستوي النظافة والتشجير ،الكهرباء والإنارة.

إستعدادات الدراسة بالإسكندرية

كما تم في سياق متصل رصد بعض الاشغالات والتعديات علي أسوار بعض المدارس من الباعة الجائلين ، وتم رفع الاشغالات والتعديات الموجودة علي أسوار مدارس شارع الرصافة في الحال، إلي جانب رصد بعض طلبات تقليم الأشجار أمام المدارس.

كما شهد حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة تم فيها إزالة كافة الأكشاك المخالفة الموجودة علي سور مدرسه الطليعة بشارع الأمير لؤلؤ والتي كانت تسبب العديد من المخاطر والأضرار للطلاب.

فيما شهد حي الجمرك قيام وحدة التدخل السريع برفع ٦ نقلات قمامة، و رفع ٢ نقلة أشجار من أمام مجمع المدارس برأس التين، بإجمالي التحميل ٢٦ طن تقريبا من نطاق الحي خلال الفترة الصباحية و المسائية. مدارس الإسكندرية تستعد للدراسة

أما في حي المنتزة ثاني برئاسة اللواء أشرف بهجت تم القيام بتقليم وتهذيب الأشجار والنباتات المتواجدة بمحيط مدرسة عقبة بن نافع بمنطقة طوسون وتم رفع المخلفات فور الإنتهاء من الأعمال ، للحفاظ على المظهر العام والجمالى لإستقبال العام الدراسي الجديد ، ولازالت الأعمال مستمرة والمتابعة جارية بنطاق الحي خلال العملية الدراسية أولاً بأول.