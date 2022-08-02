عودة الحركة السياحية من أمريكا إلى الأقصر سبتمبر المقبل

◗❙ عجمى: مباحثات مع منظمى الرحلات لاستئنافها من اليابان وكوريا الجنوبية

◗❙‏دول شرق وجنوب شرق آسيا تستحوذ على %25 من إجمالى الوافدين

قال ثروت عجمى رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إنه من المقرر عودة الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكية إلى الأقصر خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد فترة من التوقف.

وأضاف عجمى لـ”المال”، أن الغرفة تجرى مباحثات حاليا مع منظمى الرحلات الأجانب لاستقدام وفود من اليابان وكوريا الجنوبية إلى الأقصر، مشيرا إلى أهمية عودة الرحلات من هذه الدول التى تُعد من الأسواق الرئيسية الهامة بالنسبة لمدن السياحة الثقافية.

ولفت إلى أن حركة السياحة القادمة من دول شرق وجنوب شرق آسيا منها اليابان، كوريا، تايوان وتايلاند تستحوذ على نسبة %25 من إجمالى عدد السائحين الوافدين إلى مدينة الأقصر.

وأشار عجمى إلى أن الجنسيات التى تأتى حالياً إلى مدن السياحة الثقافية من إسبانيا، وألمانيا، فرنسا وجنسيات أخرى مختلفة.

وكان القطاع السياحى المصرى، شهد ازدهاراً كبيراً فى حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2019، حيث بلغ عدد السائحين نحو 13.1 مليون سائح، لتتراجع الأعداد بسبب تفشى جائحة كورونا فى 2020، إذ سجل هذا العام أقل توافد فى أعداد السائحين بنحو 3.5 مليون سائح فقط.

وشهد عام 2010 وصول نحو 14.7 مليون سائح، بينما انخفض هذا العدد بعد اندلاع ثورة 25 يناير ليصل إلى 9.8 مليون فقط فى 2011.

وبدأ التعافى تدريجياً فى حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر منذ عام 2012 بعد توافد 11.5 مليون سائح، لتنخفض الحركة مرة أخرى فى 2013 بعد وصول 9.4 مليون، فيما شهد عام 2014 وصول 9.8 مليون، ثم نحو 9.3 مليون فى 2015، لينخفض مرة أخرى فى عام 2016 بعد توافد نحو 5.3 مليون.

وارتفعت الحركة السياحية مرة أخرى فى عام 2017 بعد وصول 8.2 مليون وافد، وفى عام 2018 أيضا حيث وصل نحو 11.3 مليون.