عودة الجماهير ونتائج الأولمبياد..رئيس رياضة البرلمان يكشف أجندة عمل اللجنة

قال النائب محمود حسين، الفائز برئاسة لجنة الشباب والرياضة في البرلمان بالتزكية، إن اللجنة أمامها جدول مزدحم خلال دور الانعقاد الثاني ، على أن يتم انعقاد اجتماعات اللجنة من الغد لوضع جدول عملها .

وأكد رئيس لجنة الشباب – فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اعلان فوزه في الانتخابات – أن مناقشة نتائج بعثة مصر فى أولمبياد طوكيو ستتصدر جدول عمل اللجنة خاصة أن اللجنة كانت فى عطلة برلمانية ولم تقدم تقريرا بشأنها حتي الآن .



وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، أن اللجنة ستركز أيضا على تعديلات قانون الرياضة، لمعالجة مشكلات الجمعيات العمومية، ومعوقات الاستثمار، لافتا إلي أنه سيتم فتح ملف الاتحادات الرياضية ومناقشة أعضاءها فى خطة عملها لتطوير الرياضة المصرية .



وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، إلى أن ملف عودة الجماهير أحد الملفات المهمة التى ستسعى اللجنة لحلها خلال الفترة المقبلة، حتي تستعيد الملاعب المصرية بريقها بوجود الجماهير فى المدرجات، مؤكدا أنه سيتم استكمال مناقشة مشكلات مراكز الشباب والعمل على استكمال المنشآت المتوقفة، فضلا عن دعم الأندية الشعبية .



وشدد حسين على أن صناعة البطل الأولمبي من ضمن أولويات عمل اللجنة وسيتم مناقشة الاستعدادات لأولمبياد باريس القادم ، حتي يكون لدينا العديد من الأبطال الأولمبيين المؤهلين للمنافسة بقوة .



ووجه رئيس لجنة الشباب الشكر ، لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة فيه واختياره مرة أخرى .

وأكد أن لجنة الشباب والرياضة تشهد تمثيلا رياضيا غير مسبوق، حيث تضم كوادر شبابية ومدربين كرة قدم وأبطال رياضيين في الألعاب الفردية، فضلا عن وجود نجوم كبار في عالم كرة القدم، إلى جانب خبرات برلمانية كبيرة.