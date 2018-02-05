عودة التماثيل الفرعونية لمحطة مترو السادات بعد 7 سنوات

المال - خاص صرح المهندس علي الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق، بأنه تمت عودة التماثيل الفرعونية بمحطة مترو السادات لأول مرة منذ يناير 2011، بعد إزاحة الستار الحديدى والألواح المعدنية عنها. وأضاف الفضالي في تصريح صحفى أن عودة التماثيل بالمحطة…

المال – خاص

صرح المهندس علي الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق، بأنه تمت عودة التماثيل الفرعونية بمحطة مترو السادات لأول مرة منذ يناير 2011، بعد إزاحة الستار الحديدى والألواح المعدنية عنها.

وأضاف الفضالي في تصريح صحفى أن عودة التماثيل بالمحطة جاءت بالتنسيق مع قيادات شرطة النقل والمواصلات، مؤكدا أنه منذ إنشائها وهي تشهد عرض التماثيل الفرعونية المقلدة كعنصر لجذب وتشجيع السياحة لوسط القاهرة.

وأوضح رئيس شركة المترو أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل في جولته الأخيرة بالمحطة قرر إعادة عرض هذه التماثيل وبناء عليه قامت الشركة بالتنسيق مع قيادات الجهات الأمنية وتمت إزالة الصاج وتركيب لمبات لِيد موفرة حول التماثيل لتسليط الضوء عليها.

من جانبه أكد أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أن الشركة بهذه الخطوة تهدف لإعادة الرونق الجمالي للمحطة خاصة أنه يوجد بمحيط المحطة المتحف المصرى وجامعة الدول العربية.