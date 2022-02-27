بورصة وشركات

عودة البورصة للمكاسب تنعكس على الأسهم الأعلى ارتفاعًا اليوم (جراف)

بنسب تراوحت بين 20 و 14%
منى عبدالباري 7:13 م, الأحد, 27 فبراير 22 7:13 م, الأحد, 27 فبراير 22

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مع عودة البورصة المصرية للصعود بنهاية تعاملات اليوم انعكس ذلك على مجموعة الأسهم التي شهدت أعلى ارتفاعات لتتراوح مكاسبها بين نحو 20% و14%.

وجاء في صدارة الأسهم الأعلى صعودًا أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 19.79%، مغلقًا عند 0.224 جنيه، تلاه شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 14.79%، مغلقا عند 6.45 جنيه، ثم المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس” بنسبة 14.66%.

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 وجاء رابعًا في الصعود العبوات الطبية بنسبة 14.34%، مغلقا عند 0.319 جنيه، ثم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنحو 14%، مغلقا عند 0.286 جنيه.

وسجلت مجموعة أسهم ثباتا في تعاملاتها جاء من بينها إيديتا للصناعات الغذائية عند 7.70 جنيه، وكونتكت المالية القابضة عند 4 جنيهات، وجنوب الوادي للأسمنت عند 1.180 جنيه، وسهم مطاحن ومخابز شمال الإسكندرية عند 15.95 جنيه، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 25.56 جنيه.

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عاودت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بشكل جماعي بنهاية جلسة بداية الأسبوع اليوم، بنسب تراوحت بين نحو 3% وأكثر من 4%.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 2.6%، مغلقا عند 11174 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.16%، مغلقا عند 1848 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.76%، مغلقا عند 2823 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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