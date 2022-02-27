عودة البورصة للمكاسب تنعكس على الأسهم الأعلى ارتفاعًا اليوم (جراف)

مع عودة البورصة المصرية للصعود بنهاية تعاملات اليوم انعكس ذلك على مجموعة الأسهم التي شهدت أعلى ارتفاعات لتتراوح مكاسبها بين نحو 20% و14%.

وجاء في صدارة الأسهم الأعلى صعودًا أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 19.79%، مغلقًا عند 0.224 جنيه، تلاه شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 14.79%، مغلقا عند 6.45 جنيه، ثم المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس” بنسبة 14.66%.

وجاء رابعًا في الصعود العبوات الطبية بنسبة 14.34%، مغلقا عند 0.319 جنيه، ثم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنحو 14%، مغلقا عند 0.286 جنيه.

وسجلت مجموعة أسهم ثباتا في تعاملاتها جاء من بينها إيديتا للصناعات الغذائية عند 7.70 جنيه، وكونتكت المالية القابضة عند 4 جنيهات، وجنوب الوادي للأسمنت عند 1.180 جنيه، وسهم مطاحن ومخابز شمال الإسكندرية عند 15.95 جنيه، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 25.56 جنيه.

عاودت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بشكل جماعي بنهاية جلسة بداية الأسبوع اليوم، بنسب تراوحت بين نحو 3% وأكثر من 4%.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 2.6%، مغلقا عند 11174 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.16%، مغلقا عند 1848 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.76%، مغلقا عند 2823 نقطة.