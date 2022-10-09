عودة البطولة النسائية للسينما.. تغيير يغازل شباك الإيرادات

تعود البطولة النسائية للسينما المصرية بعد فترة غياب طويلة بأفلام متنوعة يغلب عليها الطابع الكوميدي ، وأبرزها فيلم” فضل ونعمة” بطولة النجمة هند صبري ويشاركها الفنان ماجد الكدواني ، وسيتم طرحه خلال الفترة المقبلة للجمهور .

كذلك تعود النجمة نيلي كريم لتقوم ببطولة فيلم” عالزيرو” مع النجم محمد رمضان تأليف مدحت العدل واخراج ماندو العدل .

كما تعود أيضا النجمة سمية الخشاب بعد سنوات للسينما بفيلم” التاروت” ، وتشارك في بطولته النجمة رانيا يوسف ، والفيلم تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت وانتاج روتانا والكينج .

ماجدة موريس : هند صبري أصبحت تملك خبرات فنية كبيرة

قالت الناقدة ماجدة موريس أن من حقهم أن يقدموا بطولات سينمائية ، ومفترض أن تتحقق نجوميتهم من هذه الأعمال التي يتقلدن فيها بطولات وأدوار معينة تباع بأسمائهم هذه الأفلام .

ولفتت أن السينما المصرية منذ فترة طويلة في ورطة حقيقية ، ونادرا مانجد أفلام سينمائية قوية ، فهند صبري أصبحت تملك خبرات فنية كبيرة تؤهلها لتقييم السيناريو ونثق في اختياراتها الفنية دائما ، حتى لو قدمت سينما كوميدية ويصعب أن تضحي بما حققته من نجاحا كبيرا في أفلام وطنية كثيرة لتقدم فيلما ضعيفا .

وأكدت موريس أن هذا الكلام ينطبق على نيلي كريم أيضا ، فأصبحت نجمة مهمة في التلفزيون وينتظرها الجمهور دائما وقادرة على تقديم أقصة تراجيديا بالاضافة للدراما الكوميديا المميزة مثل مسلسل ب100 وش ، فهي نجمة مبشرة وتملك قدرة على تنوعها في أدوارها وشغف كبير في أعمالها الفنية.

وأضافت: “وذلك ما ظهر في آخر مسلسلاتها ” فاتن أمل حربي ” ، برغم استعراضه لقضية جريئة وكان عملا صعبا ويؤكد قناعتها بالموضوع وجرأته ، لذلك نثق في فيلمها القادم مع محمد رمضان لكونها مميزة وموهوبة والكاتب مدحت العدل أيضا مبدع “.

وتابعت أن سمية الخشاب بعد فترة طويلة كانت واحدة من النجمات المحببين على الشاشة ، لكنها اختفت فترة طويلة برغم إمكاناتها في التمثيل ، تؤهلها لتقديم أعمال فنية هامة .

عصام زكريا : أجور النجوم أيضا تتدخل في عودة نجمات مثل سمية الخشاب

من جانبه، قال الناقد السينمائي عصام زكريا إن الحالة السينمائية كانت ولاتزال سيئة جدا نتيجة عناصر كثيرة تجمعت في السينما المصرية ، في حالة إنتاج ضعيفة جدا واضطراب وأشخاص لا يعرفون ما الذي يريده الجمهور حاليا ، بالإضافة للوضع الاقتصادي المؤثر على ذهاب الكثيرين للسينمات .

لذلك غياب البطولات النسائية في السينما لفترة طويلة أمرا محتما وفق زكريا ، لأن الجمهور يصعب أن يذهب لمشاهدة أفلام بطولتها نجمات لم يعد هناك مناخ سينما نادية الجندي ونبيلة عبيد وفاتن حمامة .

وأضاف أن هذا الوضع جزء من ظروف عامة تعاني منها السينما المصرية ، فهند صبري تشارك في أفلام السنين الماضية مع نجوم معينين مثل أحمد عز وكريم عبد العزيز ، ونيلي كريم مميزة في التلفزيون وسمية الخشاب تحاول العودة بفيلم رعب .

ونوه زكريا إلى أن أجور النجوم أيضا تتدخل في عودة نجمات مثل سمية الخشاب ، الذي لن يكون أجرها مرتفعا مقارنة بنجمات آخريات أعلى أجرا بالإضافة لانشغالهم بأعمال فنية أخرى .

وقال أيضا إن أي فيلم سيحقق نجاحا حسب قوة السيناريو ، لكن الأعلى اسما في الثلاثة هي نيلي كريم مقارنة بهند صبري أو سمية الخشاب .

أحمد النجار : هند صبري هي الأكثر فرصا لتقديم بطولات نسائية في السينما

بدوره أوضح الناقد الفني أحمد النجار أن البطولة النسائية كانت منقسمة في فترة الثمانينات بين نبيلة عبيد ونادية الجندي ، ومنذ دخول جيل محمد هنيدي والنجوم الجدد في السينما اختفت البطولة النسائية باستثناء ياسمين عبد العزيز وعبلة كامل في أكثر من فيلم سينمائي وحققتا نجاحات كبيرة بأفلام معينة .

ولفت إلى أن أغلب البطولات النسائية حاليا أصبحت مشتركة وليست متصدرة ومنافسة لبطولة النجوم الشباب ، مشيرا إلى أن هناك موضوعات تحتمل تقديم البطولة النسائية بدرجة كبيرة مثلما شاهدنا فيلم بنات ثانوي مع النجمة الشابة جميلة عوض منذ سنوات وتم الاحتفاء به وقتها .

وقال إن هند صبري هي الأكثر فرصا لتقديم بطولات نسائية في السينما ، لكن ياسمين عبد العزيز لديها فرصة كبيرة لتقديم سينما كوميدية تفوق هند صبري ، حيث أن هند تقدم كوميديا الموقف مع الممثل الذي يقف بجانبها ، أما ياسمين عبد العزيز فتقدم أفيهات كوميدية تلقائية ببساطة وتنجح مع الجمهور .