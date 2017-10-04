عودة الأسماك لمصرف القلعة بعد افتتاح موقع الحمأة

رفع نحو ألفي طن من المخلفات إلى الموقع يوميًّا معتز محمود قال الدكتور الهلالى عبد الهادى، رئيس قطاع محطات المعالجة، ومساعد رئيس الشركة لتطوير الأداء، إن هناك تحسنًا واضحًا فى مصرف القلعة شرق الإسكندرية بعد تشغيل موقع 9 ن، المخصّص…

رفع نحو ألفي طن من المخلفات إلى الموقع يوميًّا



معتز محمود



قال الدكتور الهلالى عبد الهادى، رئيس قطاع محطات المعالجة، ومساعد رئيس الشركة لتطوير الأداء، إن هناك تحسنًا واضحًا فى مصرف القلعة شرق الإسكندرية بعد تشغيل موقع 9 ن، المخصّص لنقل الحمأة إليه، بعد توقف دام سنوات.





وأضاف، خلال مؤتمر صحفى بمقر الشركة، أن الأسماك بدأت تعود لمياه مصرف القلعة مع زيادة الأكسجين فى المياه بعد إزالة التلوث.

وأكد أن تشغيل موقع 9 ن أدى للقضاء على الروائح الكريهة التى كانت تعانى منها بعض مناطق المحافظة، لافتًا إلى أن مصرف القلعة تحوَّل إلى مصرف عالى الجودة، بناء على تحليلات وزارة الرى والتى أكدت سلامة مياهه.

وأشار رئيس قطاع محطات المعالجة، ومساعد رئيس الشركة لتطوير الأداء، إلى أن موقع 9 ن تم تشغيله فى شهر مايو الماضى، لافتًا إلى أنه يتم رفع نحو ألفي طن من المخلفات يوميًّا.