عودة الأجانب للشراء تدفع البورصة لاختراق مستويات 10650 نقطة

يتوقع خبراء سوق المال اختراق البورصة المصرية مستويات 10650 نقطة بجلسة اليوم الخميس، بدعم تدفق سيولة جديدة للسوق من مشتريات مؤسسية محلية وأجنبية.

وصعدت مؤشرات السوق جماعيا أمس الأربعاء، فارتفع EGX30 بنحو %0.75 مغلقا على 10553 نقطة، ونظيره EGX70 بنسبة %0.75 مسجلا 2226 نقطة، وسار على دربهما EGX100 بحوالى %0.82 مستقرا بمنطقة 3196 نقطة.

وشهدت الجلسة تداولات مليارية قيمتها 1.78 مليار جنيه، من خلال التعامل على أسهم 200 شركة مقيدة، ارتفع من بينها أسعار 70، وتراجعت 43، وظلت قيم 87 على ثبات.

وربح رأس المال السوقى نحو 4 مليارات جنيه، مغلقا على 720 مليارا، مقارنة مع 716 مليارا بجلسة الثلاثاء.

وللجلسة الثانية على التوالي، اتجه المستثمرون الأجانب والمصريون للشراء بصافى 366.66 و172.7 مليون جنيه، بينما اتجه العرب للبيع بصافى 539 مليون جنيه.

قالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد تدفق سيولة جديدة بدعم حركة شرائية مؤسسية محلية وأجنبية، تؤهلها لاختراق مستويات 10600 نقطة.

ولفتت إلى عودة الأجانب للشراء أمس للجلسة الثانية على التوالي، لافتة إلى أن أفضل قطاعات السوق حاليا هى العقارات، بدعم عرض شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» شراء مشروع O WEST من «أوراسكوم للتنمية»، وأيضا قطاع البتروكيماويات.

فيما قالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد فى أسطول لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع اختراق السوق مستوى 10650 نقطة بجلسة الخميس، على أن تهدأ مجددا لتتراجع لاحقا صوب 10450، مرجحة اتجاه EGX70 نحو 2250 ثم 2270 نقطة.

وذكرت أن السوق تشهد دعما قويا من مشتريات مؤسسية محلية وأجنبية منذ جلسة الثلاثاء، لافتة إلى أن أفضل القطاعات حاليا هى العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والصناعة.