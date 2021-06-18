«عودة الأب الضال» و«إجازة مفتوحة» و«الحرير المخملي» و«حلم».. مسلسلات تعرض في 2021

أبطال هذه المسلسلات لم يكونوا موجودين في أي عمل درامي في موسم رمضان الأخير

بدأ صناع كثير من المسلسلات التليفزيونية الجديدة العمل على ملاحقة تصويرها يوميًا في البلاتوهات من أجل طرحها للمشاهدين بعد انقضاء الموسم الرمضاني ، لإثراء الشاشة الصغيرة بمسلسلات جديدة الفترة المقبلة، وكثير من أبطال هذه المسلسلات لم يكونوا موجودين في أي عمل درامي في موسم رمضان الأخير.

فيسعى صناع مسلسل عودة الأب الضال بطولة بيومي فؤاد وعبير صبري، لطرحه خلال فترة قصيرة على القنوات الفضائية ، وكذلك مسلسل الحرير المخملي بطولة مصطفى فهمي وداليا مصطفى.

أيضا سيعرض مسلسل الحلم بطولة محمد رياض ووفاء عامر انتاج الجابري واخراج حسني صالح خلال الايام القادمة ، ومسلسل اجازة مفتوحة بطولة شريف منير ولقاء الخميسي .

صفي الدين: الجمهور أصبح ينتظر مخرجين معينين ولا يهتم بأسماء النجوم

قال المنتج صفي الدين إن الجمهور لم يستاء بدرجة كبيرة من مسلسلات كثيرة عرضت في موسم رمضان الاخير ، حيث يملك ريموت كنترول ويمكنه اختيار مايريد حتى الاعمال التي كان يقبل عليها من اجل السخرية منها كانت بارادته .

وأضاف انه طرحت مسلسلات جيدة خلال رمضان الماضي ، وأعمال اخرى كانت اقل جودة منها والهدف في النهاية تسلية المشاهد .

ونوه ان اي نجم كبير بغض النظر عن اسماءهم ، لم يعد ذلك فارقا بصورة كبيرة في نجاح اي مسلسل جديد الاهم ان تكون التركيبة نفسها جيدة الموضوع والمخرج واداء الممثلين ، فالجمهور أصبح ينتظر اعمال مخرجين معيين بدرجة اكبر مثل تامر محسن وبيتر ميمي ومحمد ياسين خاصة بعد نجاحهم السنوات الاخيرة ، حيث ينتظر منهم المشاهدين توليفة مميزة يقدموها لهم .

نادر عدلي: نجاح هذه المسلسلات يتوقف على فنية العمل والموضوع وغياب بعض الفنانين لظروف إنتاجية

وقال الناقد الفني نادر عدلي إن الفنانين الذين لم يتواجدوا في مسلسلات شهر رمضان الماضي مثل شريف منير ومصطفى فهمي وغيرهما، حينما سيقدمون مسلسلات جديدة خلال الفترة القادمة سيكون ذلك جذابا بصورة جيدة للجمهور .

ولفت الى أن نجاح هذه المسلسلات الجديدة يتوقف على مدى فنية العمل والموضوع الذي سيقدمه للمشاهد، مشيرا إلى أن عدم وجود فنانين معينين في موسم رمضان وتقديمهم لمسلسلات جديدة بعد العرض الرمضاني يرجع لظروف انتاجية واختيار المنتجين لفنانين معينين وتقديمهم في شهر رمضان وعدم وجود ممثلين مثل شريف منير ومصطفى فهمي في موسم رمضان .

ويضيف عدلي أيضًا أن تواجد مسلسلات كثيرة بعيدا عن الموسم الرمضاني، فيه إثراء كبير للشاشة الصغيرة في توقيتات مختلفة وذلك سيكون شيئًا مميزًا.