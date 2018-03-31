عودة إبراهيم حسن إلى قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك.. وغياب كالديرون

وكالات:أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي- بقيادة البرتغالي بيدرو بارني- قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة الزمالك غدا الاثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر الدوري الممتاز.شهدت قائمة الإسماعيلي، عودة محمد أبوالمجد «بوشا» وإبراهيم حسن، فيما يغيب عن الفريق مها

وكالات:

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي- بقيادة البرتغالي بيدرو بارني- قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة الزمالك غدا الاثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر الدوري الممتاز.





شهدت قائمة الإسماعيلي، عودة محمد أبوالمجد «بوشا» وإبراهيم حسن، فيما يغيب عن الفريق مهاجمه وهدافه الكولومبي دييجو كالديرون بسبب الإصابة، بجانب محمد صادق بداعي الإيقاف.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي، «محمد عواد ومحمد مجدي في حراسة المرمى، ومحمود متولي وريتشارد بافور وباهر المحمدي ومحمد هاشم وبهاء مجدي ومحمد أبوالمجد بوشا في الدفاع، وحسني عبدربه وعماد حمدي ومحمد فتحي ونادر رمضان وإبراهيم عبدالخالق وكريم بامبو وعمر الوحش وتوماس أبي وعبدالرحمن مجدي وإسلام عبدالنعيم وإبراهيم حسن في الوسط، وشكري نجيب في الهجوم».