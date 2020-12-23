عودة أسعار النفط الخام للصعود يرفع الأسهم الخليجية الأربعاء

ارتفعت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الخليجية في ختام تعاملات الأربعاء، مع عودة أسعار النفط الخام للارتفاع بعد يومين من التراجع.

عودة أسعار النفط الخام للارتفاع

وارتفعت عقود خام برنت القياسي، تسليم فبراير، بمقدار 14 سنتاً أو بنسبة 0.28% إلى 50.22 دولاراً للبرميل.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير، بمقدار 10 سنتات أو بنسبة 0.21% إلى 47.12 دولاراً للبرميل.

وارتفع مؤشر السوق السعودية “تداول” بنسبة 0.46% إلى 8720.67 نقطة، مدعوماً بمكاسب القطاع المالي، وزادت أسهم بنوك الأهلي التجاري الراجحي والسعودي الفرنسي بنسبة 1.05% و0.81% و0.48% على الترتيب.

وفي الإمارات، سجل مؤشر بورصة دبي مكاسب قوية بنسبة 1.24%، وأغلق على 2511.46 نقطة، بدعم من أسهم مجموعة إعمار بنسبة 2.63%، وبنكي دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.53% و1.44% على الترتيب.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.64% إلى 5142.32 نقطة، مدعوماً خصوصاً من ارتفاع أسهم أدنوك للتوزيع، وبنكي أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول بنسبة 2.63% و1.1 و0.45% على الترتيب.

وارتفع المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.23% إلى 6094.39 نقطة، وقاد المكاسب سهم “يوباك” للخدمات الجوية، مرتفعاً بنسبة 14.62%، وزاد سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.47%.

صعود مؤشر البحرين

وزاد مؤشر البحرين بنسبة 0.23% إلى 1496.36 نقطة، وقاد المكاسب سهم البنك الخليجي التجاري مرتفعاً بنسبة 5.66%.

في المقابل، سجل مؤشر بورصة قطر انخفاضاً بنسبة 0.29% إلى 10504.16 نقاط، مدفوعاً خصوصاً بانخفاض سهمي صناعات قطر وبنك قطر التجاري بنسبة 2.14% و1.3% على الترتيب.

ونزل مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.14% إلى 3598.91 نقطة، وتراجع سهما بنك مسقط والغاز الوطنية بنسبة 1.52% و1.43% على الترتيب.

