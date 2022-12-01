عودة أحمد السقا للمسرح بـ«سيدتي الجميلة» في الرياض..جرأة وظهور جديد أم لدعم هيئة الترفيه السعودية

بمجرد طرح أفيش مسرحية ” سيدتي الجميلة ” الذي يقدمه النجم أحمد السقا في موسم الرياض الأيام القادمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بدأ كثير من الأشخاص في انتقاد تقديمه لمسرحية قدمها الراحل فؤاد المهندس منذ 50 عاما وأكثر ، وآخرين يرونها خطوة جيدة لعودة السقا للمسرح بعد غيابه 18 عاما تقريبا .

سمير الجمل : اندهش من تقديم السقا لسيدتي الجميلة

أوضح السيناريست سمير الجمل أن تقديم أحمد السقا لمسرحية سيدتي الجميل عبارة عن “بيزنس” فقط وممولة من هيئة الترفيه السعودية وليس حبا في المسرح بدرجة كبيرة كما يعتقد البعض .

وأشار إلى أن تقديم هذه المسرحية تحديدا يمثل إفلاسا فنيا، مندهشا من عدم البحث عن موضوع مختلف في المسرح للعودة به بعد سنين طويلة .

ونوه أن تاريخ أحمد السقا ونجوميته صنعت من السينما وليس من المسرح والتلفزيون ، موضحا أنسب فيلم سينمائي قدمه في مشواره الفني ” تيمور وشفيق”، وهو ممثل جيد وكانت بدايته الفنية في التلفزيون مميزة .

وأكد الجمل أن النجوم يقدمون حاليا أعمال فنية من أجل البيزنيس في السعودية تحديدا ، لاسيما أن مسرحية سيدتي الجميلة راسخة في أذهان الجمهور للراحل فؤاد المهندس وهي مقتبسة من قصة أجنبية ، بالاضافة أن مسرحياته السابقة كانت خفيفة وليست ثقيلة فنيا .

مجدي نور :اختيار أحمد السقا لمسرحية سيدتي الجميلة جرأة كبيرة منه

قال المنتج مجدي نور أن اختيار أحمد السقا لمسرحية سيدتي الجميلة جرأة كبيرة منه ، حيث سيتم مقارنته بالفنان القدير الراحل فؤاد المهندس بدرجة كبيرة بسبب تقديمه لهذه المسرحية منذ 50 عاما وتحقيقها نجاحا كبيرا .

ولفت إلى أن ميزة هذه المسرحية أنه سيتم تقديمها بالسعودية وللجمهور هناك ، حيث لديه شغفا كبيرا بمشاهدة الأعمال المسرحية المختلفة للنجوم المصريين الذين يحبهم .

بالإضافة لتواجد هؤلاء النجوم أمامه على خشبة المسرح كلها عوامل ستساهم في اقبال الجمهور وفق” نور” بالسعودية على مسرحية سيدتي الجميلة للنجم أحمد السقا الأيام القادمة .