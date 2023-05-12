عودة أتوبيسات النقل العام للعمل بجميع خطوطها بحي شرق الإسكندرية

أجرى اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية صباح اليوم الجمعة، جولة مفاجئة بأماكن متفرقة للوقوف على مدى التزام المحال والباعة بأماكنهم ومتابعة أسعار السلع المختلفة وتوافرها بالأسواق ، تأكيدا على اهتمام وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالرقابة على الشوارع المختلفة والأسواق وضرورة متابعة توافر السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتفقد “حبيب” سوق الخضروات والفاكهة وسوق السمك وشارع محطة السوق بباكوس ، وغبريال وميدان الساعة ، وشارع عشرين ، بالإضافة إلى المرور على شارع أبو سليمان ومنطقة أبو سرحة ، لمتابعة ما يتم بها من أعمال تطوير ، وخلال الجولة طالب رئيس حي شرق الباعة بالأسواق والمحال بضرورة الالتزام بأماكنهم وعدم التعدي على حرم الطريق العام والتعاون مع الجهات التنفيذية لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على حقوق المواطنين والمرافق العامة للدولة ، لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم .

على صعيد آخر صرح اللواء أحمد حبيب بأنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على عودة أتوبيسات النقل العام للعمل بجميع خطوط سيرها بنطاق الحي ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتلبية احتياجات المواطنين والتيسير عليهم في حركة تنقلهم بين المناطق المختلفة ، وتوفير وسيلة من أهم وسائل النقل الجماعي بالمحافظة ، ومنعا لاستغلال سائقي وسائل المواصلات الأخرى.