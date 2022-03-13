عواصف تسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 5 آلاف منزل ومبنى في كندا

أفادت شبكة روسيا روسيا اليوم، بانقطاع الكهرباء عن حوالي 5 آلاف منزل ومبنى جراء الرياح العاتية التي اجتاحت المناطق الأطلسية في كندا.

ونقلت الشبكة عن قناة CTV التلفزيونية المحلية اليوم الأحد، أن سرعة الرياح في مقاطعات نيوفاوندلاند ولابرادور، ونوفا سكوشا وجزيرة الأمير إدوارد كانت تبلغ 25-33 مترا في الثانية في بعض المناطق.

وأشارت القناة إلى أن فرق الترميم قد بدأت العمل على إصلاح شبكات الكهرباء المتضررة، دون ورود معلومات عن إصابات.