عوائد متباينة لصناديق الاستثمار فى 9 أشهر الماضية

■ بعضها حقق ارتفاعات كبيرة والآخر تكبد خسائر محبطة إعداد الملف: أحمد على حملت أسعار وثاثق صناديق الاستثمار نهاية سبتمبر الماضى، مؤشرات متباينة لأداء فئات الصناديق خـــلال 9 أشهر الأولى من العام الجارى، كاشفة عن تحقيق عوائد مرتفعة لبعض…

■ بعضها حقق ارتفاعات كبيرة والآخر تكبد خسائر محبطة



إعداد الملف: أحمد على



حملت أسعار وثاثق صناديق الاستثمار نهاية سبتمبر الماضى، مؤشرات متباينة لأداء فئات الصناديق خـــلال 9 أشهر الأولى من العام الجارى، كاشفة عن تحقيق عوائد مرتفعة لبعض الصناديق، بلغ حدها الأقصى %15، كانت من نصيب فئة «المتوازنة»، و«الدخل الثابت».

كانت مؤشرات البورصة المصرية قد أنهت تعاملاتها خلال 9 أشهر الأولى من 2018 على هبوط، وتراجع الرئيسى EGX30 بنسبة %2.59 مغلقًا عند مستوى 14616.47 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 هبوطًا بنسبة %9.46، ليصل لمستوى 712.4 نقطة.

سجلت قيم التداولات خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، 248 مليار جنيه، فيما خسر رأسمال البورصة السوقى 21.1 مليار جنيه، ليسجل مستوى 803.8 مليار جنيه، مقارنة مع 824.9 مليار جنيه فى بداية العام الحالى.

سجل المستثمرون الأجانب صافى شراء بقيمة 6.236 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من 2018 الجارى، فيما سجل المتعاملون العرب صافى شراء بقيمة 1.118 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

بالمقارنة بين الأوعية الاستثمارية، نجد أن بعض الصـــناديق الاســـتثمارية نجحت فى المحافظة علــى مكـــانة تلك الصــناعة بين الأوعيــة الأبــرز من حيث العوائد، مقارنة بشهادات الإدخار البنكية التى كانت وصل عائدها لنحو %15.

شهدت تعاملات صناديق الاستثمار، تحقيق صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات»، المسجل بفئة «الدخل الثابت»، المركز الأول من حيث أعلى العوائد الاستثمارية بنسبة %15.49، تلاه صندوق «مصر الخير» المدرج بفئة الأسهم فى المركز الثانى، محققًا عائداً استثمارياً قدر %15.31.

حل ثالثًا فى قائمة الأكثر صعودًا صندوق البنك الأهلى الرابع بفئة النقدية، مسجلًا عائداً استثمارياً بلغ %11.38، ومن خلفه زميله فى نفس الفئة حل صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بنسبة %11.38، وجاء خامسًا صندوق بنك بلوم مصر النقدى، محققًا عائداً قدره %11.29

لم تتخل فئة صناديق العملات الأجنبية عن ثباتها النسبى منذ شهور تكاد تصل لعام كامل، محققة عوائد ضعيفة مقارنة بباقى الفئات، ليتراوح عائد تلك الفئة بين %0.05 – %1.2

تواجدت شركة «سى آى كابيتال» فى صدارة فئات «الأسهم» و«الإسلامية» و«الإسلامية النقدية» و«الدخل الثابت»، مع وصافة فئة «المتوازنة» ووصافة «النقدية»، فيما تواجد شركة «الأهلى» فى صدارة «النقدية»، فيما تواجدت شركة «أكيومن» فى صدارة فئة «المتوازنة»، و«المتوازنة الإسلامية».



■ بعضها حقق عوائد تخطت نظيرتها البنكية رغم هبوط EGX

شركات»إدارة الأصول» تتخطى مطبات «البورصة»

تعيش صناعة صناديق الاستثمار ظروفاً غير مستقرة، فى ظل نقص الوعى، وعدم انتشار ثقافة الاستثمار عبر تلك الآلية، واستمرار عدم اهتمام القطاع البنكى بها، إلا أن التنافس بين شركات إدارة الأصول بشأن تحقيق أكبر العوائد لا يزال مستمرًا، من أجل المحافظة على الحصة السوقية فى سوق استثمارى وصف أنه يواجه خطر الاندثار.



«سى أى كابيتال»

كشف عمرو أبوالعينين، العضو المنتدب بشركة سى أى كابيتال لإدارة الأصول «سى آى إست مانجمنت»، استهداف شركته زيادة حجم محفظة الأصول المدارة إلى 10 مليارات جنيه خلال العام المقبل.

أضاف أن الزيادة المستهدفة فى حجم الأصول المدارة تضم إدارة محافظ مالية، وعدد من صناديق الاستثمار، رافضًا الكشف عن حجمها ونوعها حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.

عن أداء الصناديق المدارة بواسطة «سى آى كابيتال»، أوضح أبوالعينين أن شركته نجحت فى تأكيد تفوقها واستمراريته خلال 9 أشهر الأولى من العام الجارى، مشيرًا إلى أن تصدرها فئة الأسهم عبر صندوق «استثمار»، وتقاسم صدارة النقدية عبر صندوق «أصول»، والسيطرة على المركز الأول بفئة «الدخل الثابت»، عبر صندوق «ثبات»، وصدارة الصناديق «الإسلامية»، من خلال صندوق «هلال ».

يذكر أن صندوق «استثمار» الذى تديره «سى آى كابيتال» تصدر فئة «الأسهم»، فيما تقاسم صندوق «أصول» صدارة فئة «النقدية» بالشراكة مع «الأهلى الرابع»، كما تصدر صندوق «ثبات» فئة صناديق «الدخل الثابت»، وجاء صندوق «هلال» على قمة فئة الصناديق الإسلامية.

تابع: «الشركة تسعى لتقديم قيمة مضافة للعملاء والمستثمرين، من خلال تحقيق أكبر العوائد الاستثمارية الممكنة، عبر آلية العمل المؤسسى الذى تتمتع به، واعتمادها على الاستثمار فى العنصر البشرى، وأنظمة التعاملات، والدراسات المكثفة حول العائد والمخاطر قبل اتخاذ القرار الاستثمارى.

أشار إلى أن شركته حصلت على جائزة أفضل مدير استثمار فى مصر من مؤسسة ACQ5، لافتًا إلى أن أدائها خلال العام يؤكد جدارتها بتلك الجائزة، رغم الظروف السيئة التى مرت بها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية.

عن وضع الصناعة أكد أبوالعينين أن هناك حاجة إلى زيادة درجات الوعى لعدد من الإدارات الحالية للبنوك، فيما يتعلق بأهمية الصناديق فى تطوير إدارة ثروات البنوك، موضحًا أن الجيل السابق بالقطاع المصرفى كان يهتم أكثر بالصناديق من نظيره الحالى.



«أكيومن»

قالت رنا العدوى، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن لإدارة الأصول، إن تصدر الصناديق المدارة بواسطة شركتها فى فئة «المتوازنة» و«الإسلامية المتوازنة»، يعود إلى اعتمادها على الأسلوب العلمى فى اتخاذ القرار الاستثمارى من خلال تحليلات مالية وفنية، ودراسة متأنية من قبل لجنة متخصصة للاستثمار بالشركة.

أضافت أن الأداء المحقق خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى، يٌعد دليلًا على حسن العمل بالشركة ومستوى الجودة المرتفع، مشيرة إلى أن ظروف البورصة السيئة تمثل عائقا أمام شركات إدارة الأصول لتحقيق عوائد مرتفعة.

أوضحت أن صندق «مصر الخير» يعمل فى الفترة الراهنة بإستراتيجية صناديق الأسهم، موضحة أن شركتها طالبت من الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار، نقل الصندوق من فئة المتوازنة إلى فئة الأسهم.

أشارت إلى أن تحقيق صندوق «مصر الخير» عائدًا يقدر %15 فى 9 أشهر فى ظل تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 جاء نتيجة العمل وفقًا للخطط العلمية المدروسة، وحسن اختيار توقيت الدخول والخروج.

أوضحت أن شركتها تسعى إلى مضاعفة حجم أصولها المدارة خلال الفترة المقبلة، عبر إضافة عدد من المحافظ المالية لإدارتها، وتأسيس صناديق استثمارية جديدة، وتسعى الشركة لإضافة محافظ مالية من دول الخليج وبعض الدول الأوروبية.



«الأهلى»

أكد عادل كامل، العضو المنتدب شركة الأهلى لإدارة الأصول، أن خطة هيكلة الشركة تسير بشكل جيد، موضحًا أن تصدر صندوق «الأهلى الرابع» لفئة النقدية، يعود إلى السياسة الاستثمارية الجيدة للصندوق، وطريقة إداراته وفقًا لأسس علمية واضحة الأهداف.

تخطط شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية لزيادة حجم الأصول المدارة %65 إلى 15 مليار جنيه بحلول العام المقبل، مع تطبيق خطة شاملة لإعادة هيكلة الأصول، وتأهيل فريق العمل.

قال العضو المنتدب، ورئيس قطاع الاستثمار بالأهلى لإدارة الاستثمارات، إن الشركة تخارجت من الاستثمار فى أسهم بعض قطاعات البورصة منخفضة السيولة، نظرًا لتأثيرها السلبى على نسبة العائد الاستثمارى المحقق وعلى جودة المحفظة.

تدير الشركة 6 صناديق استثمارية بحجم إجمالى 9 مليارات جنيه، نهاية النصف الثانى من العام الجارى، وتركز الشركة فى الفترة الراهنة على زيادة أحجام الصناديق النقدية التى تديرها الشركة، بالتعاون مع إدارة البنك الأهلى.

يُذكر أن «المال» كشفت مسبقًا عن موافقة «البنك الأهلى المصرى» على زيادة حجم صندوق الأهلى الرابع النقدى، بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات جنيه خلال العام المقبل.

مصر الخير قائد «المتوازنة»



نجت 4 صناديق فقط من رحلة الهبوط التى سيطرت على أداء فئة «المتوازنة» خلال التسعة شهور الأولى من 2018 الجارى، وهى صندوق «مصر الخير» بنسبة ارتفاع %15.31 فى قيمة وثيقته التى سجلت 24.42 جنيه.

من جانبها قالت رنا العدوى، رئيس مجلس إدارة شركة «أكيومن» لإدارة الأصول، أن شركتها طلبت من الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار «ايما» نقل الصندوق إلى فئة «الأسهم» فى ظل استثماره قرابة %95 من أمواله فى الأسهم.

فى المركز الثانى، جاء صندوق «تكامل»، المدار بواسطة شركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، بعائد استثمارى %5.64، لتصل قيمة وثيقته إلى 177.30 جنيه.

وقال عمرو أبوالعينين، العضو المنتدب بشركة سى اى كابيتال، أن صندوق «تكامل» يعتبر الأول فى فئة المتوازنة، حال نقل «مصر الخير» لفئة الأسهم، مشيرًا إلى أن الأخير يستثمر فى الأسهم ضعف ما يستثمره «تكامل» ومن ثم فإن هناك عدم تكافؤ فى الفرص.

ثالثًا حل صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسى» الذى تديره شركة هيرمس، بنسبة ارتفاع فى قيمة وثيقته قدرها %2.90 لتسجل 248.74 جنيه، رابعًا جاء صندوق بنك مصر الأول والمدار بواسطة «مصر المالية للاستثمارات» بنسبة ارتفاع %1.56 بقيمة 207.82 جنيه.

فيما ضمت قائمة الهابطين، صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» كأُقل المتراجعين بنسبة %1.72 بقيمة 311.70 جنيه، وتدير الصندوق شركة NBK كابيتال لإدارة الأصول.

تلاه وصيفًا فى قائمة الهابطين، صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» المدار بواسطة «اتش سى» بنسبة %3.05 بقيمة 230.82 جنيه، وفى المركز السابع بفئة المتوازنة، حل صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة %6.80 بقيمة 40.54 جنيه، وأخيرًا جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بنسبة هبوط %7.23 وبقيمة 12.75 جنيه.



لا جديد فى «النقدية»



كعادتها نجحت فئة الصناديق النقدية فى الحفاظ على الصعود الجماعى، الذى يُعد أحد أهم مميزات تلك الفئة التى لا تتأثر بهبوط مؤشرات البورصة بشكل كبير، نظرًا لاعتمادها على الاستثمار فى أدوات الدين «سندات أو أذون خزانة».

تصدر ارتفاعات فئة «النقدية» بنسبة صعود %11.38 خلال 9 أشهر، صندوق البنك الأهلى الرابع بقيمة 269.06 جنيه، المدار بواسطة شركة الأهلى لإدارة الأصول، وتلاه وصيفًا صندوق البنك التجارى الدولى «أصول»، الذى تديره شركة «سى آى كابيتال»بقيمة 269.06 جنيه للوثيقة، بنسبة %11.38

جاء فى المركز الثالث، صندوق بنك بلوم مصر النقدى، المدار بواسطة شركة بلوم مصر لإدارة الأصول، بنسبة %11.29 بقيمة 248.47جنيه للوثيقة، ورابعًا حل صندوق بنك القاهرة النقدى الثانى، الذى تديره شركة بلتون، بنسبة ارتفاع فى قيمة وثيقته %11.06، مسجلة 24.36 جنيه.

فى المركز الخامس حل صندوق بنك SAIB النقدى، الذى تديره شركة بلتون، بعائد قدره %11.06 بقيمة 15.55 جنيه للوثيقة، وسادسًا جاء صندوق بنك مصر النقدى، الذى تديره شركة بلتون لإدارة الأصول، بنسبة %11.02 لتسجل وثيقته 37.20 جنيه.

ضمت قائمة العشرة الكبار فى المركز السابع، صندوق بنك تنمية الصادرات «يومى»، بنسبة %10.96، وثامنًا صندوق بنك المؤسسة المصرفية «مزايا» بنسبة عائد %10.94

فى المركز التاسع، حل صندوق التجارى وفا بنك، بنسبة ارتفاع قدرها %10.94 تلاه صندوق البنك العربى النقدى «يوماتى» بنسبة %10.93.

«الدخل الثابت» يُحقق عوائد مرتفعة فى 9 أشهر

على مستوى الدخل الثابت، تصدر صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات»، بنسبة %15.49 بقيمة 222.88 جنيه، تلاه صندوق البنك العقارى العربى «المصرى» بنسبة %11.17 بقيمة 177.22 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الافريقى الدولى «جذور» بنسبة %10.32 بقيمة 19.52 جنيه للوثيقة، ورابعًا حل صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %9.70 بقيمة 1557.26 جنيه، وخامسًا صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة 5.48 بقيمة 167.32 جنيه.



4 صناديق تحتفظ بارتفاعها بفئة «الإسلامية»



احتفظت 4 صناديق فقط بفئة «الإسلامية» بإتجاهها الصاعد مقابل هبوط 6 صناديق متأثرة بحالة الهبوط العنيف الذى ضرب البورصة فى الربع الثالث.

يُذكر أن «الصناديق الإسلامية» حققت ارتفاعًا جماعيًا فى النصف الاول من العام الجارى، إلا أنها لم تستطع الحفاظ على حالة الارتفاع الجماعية بنهاية الربع الثالث من 2018.فيما جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» فى المركز الأول بنسبة ارتفاع قدرها %1.91 بقيمة 197.69 جنيه، تلاه وصيفًا صندوق سنابل بنسبة ارتفاع %1.83 بقيمة 156.54 جنيه، وثالثًا حل صندوق بنك فيصل الاسلامى –التجارى الدولى «أمان» بنسبة صعود %1.77 بقيمة 103.3 جنيه.

وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك مصر الرابع، بنسبة صعود فى قيمة وثيقته بلغت %0.32 لتسجل 122.82 جنيه.

فيما ضمت قائمة الهابطين، صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الوفاق» بنسبة -%2.67 بقيمة 17.48 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» بنسبة تراجع %4.52 بقيمة 80.40 جنيه.

وكان صندوق بنك فيصل الإسلامى الأكثر هبوطًا بنسبة %6.35 بقيمة 125.98 جنيه، وصندوق نعيم مصر بنسبة تراجع %6.21 بقيمة 199.05 جنيه.

على صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، صعد صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بنسبة %7 بقيمة 196.14 جنيه، فيما هبطت قيمة وثيقة صندوق بنك البركة مصر المتوازن، بنسبة %1.18 بقيمة 98.14 جنيه للوثيقة.



«تحديد الأصول» بعائد متوسط.. والعملة الأجنبية «جامدة»



حققت صناديق «تحديد الأصول» خلال أول 9 أشهر، عائداً متوسطًا بلغ لوثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» %2.51 بقيمة 187.212 جنيه، فيما سجل %1.35 بقيمة 712.81 جنيه لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2.

شهدت وثائق صناديق العملة الأجنبية ثباتًا نسبيا، وحققت وثيقة صندوق مصر النقدى بالدولار ارتفاعًا قدره %1.28 بقيمة 11.579جنيه، فيما سجلت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو ارتفاعًا بنسبة %0.05 بقيمة 10.066 دولار.