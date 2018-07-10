عوائد صندوق الثروة السيادى الصينى تقفز لأعلى مستوى فى تاريخه

- صافى الدخل ارتفع إلى 103.6 مليار العام الماضى إعداد – عبدالغفور أحمد محسنحققت شركة الصين للاستثمار (صندوق الثروة السيادى الصيني) والتى تبلغ قيمة أصولها 941 مليار دولار عوائد بنسبة %17.6 من استثماراتها الخارجية فى العام الماضى، وهو أفضل أداء سنوى فى تاريخ الصندوق الذى تم تأسيسه منذ

– صافى الدخل ارتفع إلى 103.6 مليار العام الماضى

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

حققت شركة الصين للاستثمار (صندوق الثروة السيادى الصيني) والتى تبلغ قيمة أصولها 941 مليار دولار عوائد بنسبة %17.6 من استثماراتها الخارجية فى العام الماضى، وهو أفضل أداء سنوى فى تاريخ الصندوق الذى تم تأسيسه منذ 10 سنوات، وفقا لتقرير من وكالة بلومبرج.

وكانت الشركة التى احتلت المركز الثالث بين أكبر صناديق الثروة السيادية فى العالم، قد حققت عائدا بنسبة %6.2 خلال عام 2016، وأرتفع العائد التراكمى السنوى لها إلى %5.9.

وقالت الشركة التى تتخذ من بكين مقرًا لها، فى تقريرها السنوى، إن صافى الدخل الذى حققته خلال عام 2017 (بما فى ذلك أرباحها عن الحصص التى تمتلكها فى أكبر البنوك الصينية) ارتفع بنسبة %38 تمثل 103.6 مليار دولار.

وبحسب التقرير، استفادت الشركة من ارتفاع أسهمها التى تمثل الجزء الأكبر من محفظتها الخارجية فى ظل القفزة التى حققها مؤشر الأسواق الناشئة العالمى MSCI بنسبة %20 خلال العام الماضى.

يُشار إلى أن مؤشر الأسواق الناشئة العالمى ارتفع %0.5 فقط خلال العام الجارى مع تسارع النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين، الذى امتد إلى جميع أنحاء العالم.

وقال مسؤولون تنفيذيون فى الشركة إنها تعتزم زيادة المخصصات للاستثمارات المباشرة والبديلة لتحقيق عوائد أكثر استقرارا والحد من التعرض لمخاطر تقلبات السوق.

وقال توجوانجشو، رئيس الشركة، إنه مع الالتزام بزيادة وتنويع الأصول فى العام الماضى، أجريت تعديلات محددة وصغيرة فى أوقات معينة على إستراتيجيات الصين للاستثمار، وهوما ساعد على تحقيق عوائد جيدة نسبيا، مضيفا أن أداء الأسواق العالمية ساهم أيضًا فى تحقيق تلك الأرقام.

وكان جوانجشوقد قال فى مارس الماضى إن الشركة تسعى لزيادة استثماراتها البديلة والمباشرة إلى ما لا يقل عن %45 فى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال فان هوا، رئيس قسم تخصيص الأصول بالشركة، فى تصريح مقتضب خلال الشهر الماضى، إن الاستثمار فى صناديق التحوط جلب عوائد (محسوبة المخاطر) مرتفعة جدا خلال الأعوام الماضية، وكانت الأفضل بين استثماراتها فى الأسواق العامة.

وانخفضت حصة الأسهم المطروحة للتداول العام فى محفظة الشركة الاستثمارية إلى %43.6 حتى 31 ديسمبر الماضى مقابل %45.9 قبل عام، وفقا للتقرير السنوى، كما ارتفعت الاستثمارات البديلة التى تشمل العقارات وصناديق التحوط إلى %39.3 من %37.2.

ومن بين استثماراتها طويلة الأجل اتفقت الشركة على 49 صفقة فى مجالات الاستثمار المباشر فى الملكية الخاصة والديون والمشاريع العقارية خلال عام 2017، بينما تخارجت كلياً أوجزئياً من مشاريع متعددة.

وقال جوانجشوإن الشركة تراقب أى تأثير محتمل للتوترات التجارية المتصاعدة على استثماراتها فى الولايات المتحدة، خاصة الصندوق الصناعى الذى يجرى إنشاؤه بالاشتراك مع مجموعة جولدمان ساكس.

وأضاف أن أمريكا استحوذت على %52 من استثمارات الشركة فى الأسهم المتداولة حتى 31 ديسمبر الماضى، بارتفاع طفيف عن العام السابق، وأن صندوق الاستثمار مع جولدمان ساكس يقترب من إكمال أول جولة لجمع تمويلات تقترب من 5 مليارات دولار.