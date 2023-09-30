عوائد تصل إلى 167% لو استثمرت 50 ألف جنيه بأوراق مالية في البورصة خلال سبتمبر (رصد)

دائمًا ما يبحث صغار ومتوسطو المستثمرين الأفراد على أدوات مالية رابحة، تمكنهم من تحقيق عوائد جيدة خلال آجال زمنية قصيرة .

وتعتبر البورصة واحدة من الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين، والتي تُتيح استثمار الأموال بأي قيم مالية لديهم، ويمكن من خلالها تحقيق عوائد جيدة خلال فترات زمنية قريبة إلى متوسطة أو طويلة الأجل، وفقًا لكل رغبة شخص على حدا، بشرط تقبل المخاطرة .

وخلال السطور المقبلة ترصد “المال” حوالي 14 ورقة مالية، حققوا مكاسب خلال شهر سبتمبر الجاري، والذي شهد أخر جلسة تداول لهُ الأربعاء الماضي، بنسب تراوحت بين 20% إلي 167%، مع العلم أن تلك النسب متغيره ولا يمكن الإعتداد بعوائدها أنها تُحقق شهريًا بشكل ثابت وإنما تتغير وقد تتحول للخسارة وفقًا لتحركات السوق .

“سماد مصر -إيجفيرت” عائد 167%

اذا تم افتراض أن مستثمر لديه مبلغ 50 ألف جنيه، فكان أمامه فرصة منذ بداية الشهر الجاري أن يوجهها لنحو 2369 سهم من أسهم شركة “سماد مصر -إيجفيرت” الذي أستهل تعاملات سبتمبر عند 21.11 جنيه وأغلق عند 56.42 جنيه بعائد 167.2% .

“مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو” عائد 53.5%

أو لنحو 209 سهم من شركة “مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو” الذي أستهل تعاملات سبتمبر عند 239 جنيه وحقق عائد 53.5% وأغلق عند 367 جنيه .

“الحديد والصلب المصرية” عائد 47%

أو لحوالي 5574 سهم من أسهم شركة “الحديد والصلب المصرية”، والذي بدء تعاملات سبتمبر عند 8.97 جنيه، وأغلق 13.20 جنيه بعوائد 47% .

“المصرية لنظيم التعليم الحديثة” عائد 37.7%

كما كان لذات الشخص أن يحقق عائد بواقع 37.7% إذ استثمر مبلغ 50 ألف جنيه في نحو 333 ألف سهم من أسهم شركة “المصرية لنظيم التعليم الحديثة” الذي أستهل تعاملات الشهر عند 0.15 جنيه وأختتمها عند 0.21 جنيه .

“الدولية للمحاصيل الزراعية” عائد 31.5%

وأيضًا كان يمكنهُ تحقيق عائد بواقع 31.5% إذ استثمر في حوالي 4579 سهم من شركة “الدولية للمحاصيل الزراعية” والذي بدأ أداء الشهر عند 10.92 جنيه ووصل في النهاية 14.37 جنيه .

“ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية” عائد 28.4%

وبنفس المبلغ ومن خلال الاستثمار في نحو 1317 سهم من شركة “ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية” كان سيحقق عائد 28.4%، إذ استهلت الورقة المالية تعاملات سبتمبر عند 37.96 جنيه وأنهاها عند 48.74 جنيه .

“أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” عائد 27%

وكان يمكن للمستثمر أيضًا أن يحقق عوائد تصل إلي 27% بشراء حوالي 948 سهم من شركة “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” إذ أستهل تعاملات الشهر عند 52.75 جنيه وأنتهت عند 67 جنيه .

مجموعة “طلعت مصطفى القابضة” عائد 26%

أو تحقيق عائد بواقع 26% من خلال توجيه مبلغ الـ50 ألف جنيه لحوالي 4587 سهم من أسهم مجموعة “طلعت مصطفى القابضة” إذ بدأ تعاملات الشهر عند 10.90 جنيه وأغلق عند 13.75 جنيه .

“كفر الزيات للمبيدات والكيماويات” عائد 23%

ويمكن تحقيق عائد بنحو 23% من خلال الاستثمار في 8077 سهم من أسهم شركة “كفر الزيات للمبيدات والكيماويات” التي أستهلت تعاملات سبتمبر عند 6.19 جنيه وأنهتها عند 7.62 جنيه .

“أوراسكوم كونستراكشون” عائد 22%

أو تحقيق عائد بواقع 22% إذ تم الاستثمار في 433 سهم من أسهم شركة “أوراسكوم كونستراكشون” إذ استهلت تعاملات سبتمبر عند 115.60 جنيه وأنهتها عند 141 جنيه .

“العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب” عائد 22%

وأيضًا تحقيق نفس العائد ولكن من خلال الاستثمار في 13 ألف سهم، من شركة “العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب” التي استهل سهمها تعاملات سبتمبر عند 3.79 جنيه وأغلقها عند 4.63 جنيه .

“شارم دريمز للاستثمار السياحي” عائد 21.3%

أو تحقيق ربح بواقع 21.3% إذ تم الاستثمار في نحو 4566 سهم من أسهم شركة “شارم دريمز للاستثمار السياحي” بسعر 10.95 جنيه في بداية الشهر مقارنة مع 13.29 جنيه في الختام .

“الصناعات الكيماوية المصرية – كيما” عائد 21%

وحلت شركة “الصناعات الكيماوية المصرية – كيما” ضمن القائمة إذ أرتفع سهمها بواقع 21% وكان بدء تعاملات سبتمبر عند 8.31 جنيه، وبمبلغ الـ50 ألف جنيه كان يمكن شراء حوالي 6017 سهم، مقارنة بسعر إغلاق عند 10 جنيهات .

“الوطنية للإسكان للنقابات المهنية” عائد 20%

وأخيرًا وضمن قائمة الرصد كان يمكن الدخول في 2097 سهم من شركة”الوطنية للإسكان للنقابات المهنية”، بسعر 23.84 جنيه والبيع عند 28.60 في ختام الشهر بعائد 20% .

أداء مؤشر البورصة المصرية الرئيسي خلال سبتمبر

وارتفع أداء مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” بنحو 6.8% خلال تعاملات شهر سبتمبر الجاري ووصل 20174 نقطة .