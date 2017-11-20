عوائد أذون الخزانة ترتفع إلى 18.6%

خالد بدر الدين: ارتفع متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 3 شهور أو 91 يوما فى مزاد بداية هذا الأسبوع إلى حوالى 18.625% بزيادة 0.155% عن مثيلتها فى المزاد السابق والتى بلغت 18.470 %. وجاء فى بيان للبنك المركزى المصرى إن متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 9 شهور أو 266 يوما صعدت أيضا من 17.834 % إلى 18.015 % بز

خالد بدر الدين:

ارتفع متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 3 شهور أو 91 يوما فى مزاد بداية هذا الأسبوع إلى حوالى 18.625% بزيادة 0.155% عن مثيلتها فى المزاد السابق والتى بلغت 18.470 %.

وجاء فى بيان للبنك المركزى المصرى إن متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 9 شهور أو 266 يوما صعدت أيضا من 17.834 % إلى 18.015 % بزيادة 0.181 %.

وذكرت وكتالة رويترز أن شهية المستثمرين للديون المحلية المصرية انفتحت منذ أن أصدر البنك المركزى قراره بتعويم الجنيه منذ 3 نوفمبر الماضى، وبعد أن رفع أسعار الفائدة بحوالى 7% منذ ذلك الحين وحتى الآن.