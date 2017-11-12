عوائدها تتجاوز 16% .. 39 شهادة إدخار تترقب إجتماع السياسة النقدية الخميس المقبل

سهير محمد من المرشح أن تتراجع الفائدة على 39 وعاء إدخاريا بالبنوك، إذا ما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خفض عائد الجنيه فى اجتماعها المقرر نهاية الأسبوع الجارى. وتتركز الأنظار على اجتماع اللجنة الخميس المقبل، والذى قد ينهى فترة الفائدة المرتفعة بالبنوك المحلية المستمرة منذ تعويم سعر صرف

سهير محمد

من المرشح أن تتراجع الفائدة على 39 وعاء إدخاريا بالبنوك، إذا ما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خفض عائد الجنيه فى اجتماعها المقرر نهاية الأسبوع الجارى.

وتتركز الأنظار على اجتماع اللجنة الخميس المقبل، والذى قد ينهى فترة الفائدة المرتفعة بالبنوك المحلية المستمرة منذ تعويم سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى، وأدت لعزوف عدد واسع من المستثمرين عن الحصول على قروض بنكية وقيام بعضهم بعمليات سداد مبكر لأعبائهم التمويلية.

وقفز عائد الإيداع والإقراض بالعملة المحلية بنحو 700 نقطة أساس منذ صدور قرار التعويم فى نوفمبر الماضى، ليصل إلى %18.75 و%19.75 على التوالى مقارنة بـ%11.75 و%12.75 قبل صدور القرار.

ومع تحرير سعر الصرف قامت البنوك الحكومية (الأهلى ومصر والقاهرة) بتدشين شهادات إدخار تمنح عائدا مرتفعا بين 16 و%20 مقارنة بمتوسط %13 فى ذلك، وانضم عدد كبير من البنوك إلى السباق ليصل عدد الأوعية التى تمنح فائدة تتجاوز %16 لدى القطاع المصرفى نحو 39 وعاء حسب حصر لـ«المال».

وكشف الحصر أن بنوك الأهلى ومصر والعقارى المصرى العربى تقدم أعلى فائدة على الشهادات، حيث ينفرد البنكان الحكوميان بأعلى فائدة تبلغ %20 على شهادة مدتها 18 شهرا، فى حين يقدم البنك العقارى عائد %20.125 على الشهادة الخماسية ويصرف كل 6 شهور.

كما تقدم 8 بنوك عوائد تتراوح ما بين %19 و%20 على شهاداتها، تشمل القائمة كلا من ( قطر الوطنى والأهلى الكويتى وبنك المؤسسة المصرفية والمصرى لتنمية الصادارت والتنمية الصناعية والعمال المصرى والكويت الوطنى والأهلى اليونانى ومصر إيران للتنمية والعقارى المصرى العربى).

كما رصد الحصر اتجاه البنوك إلى رفع الفائدة على الاقتراض بضمان الشهادات المرتفعة العائد بعد رفع الفائدة منذ نوفمبر الماضى، حيث تراوحت ما بين %2 و%4 ووصلت فى بعض البنوك إلى %6 وسجلت 26% فى بعض البنوك واتجهت أخرى إلى رفع الرسوم على الإقراض,

وتختلف نسب الإقراض بضمان الشهادات، وتصل فى بعض البنوك إلى %95 وتنخفض إلى%70 فى بنوك أخرى.

ورصد «الحصر» تفاوت ملحوظ بين البنوك فى الحد الأدنى للإيداع فى الشهادات ذات العائد المرتفع، وكان الأعلى من بينها البنك العربى والبنك الأهلى اليونانى، واشترط 10 آلاف جنيه فى حين وصل إلى 5 آلاف جنيه كحد أدنى فى بنوك الأهلى والتجارى الدولى وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والمصرف المتحد وبلوم – مصر والاتحاد الوطنى – مصر وأبو ظبى الوطنى، وتراوح الحد الأدنى للاكتتاب فى الشهادة فى بقية البنوك ما بين ألف جنيه و500 جنيه.