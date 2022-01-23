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عهد وقسم.. أغنية جديدة من الداخلية في احتفالات عيد الشرطة (فيديو)

أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أماني عوض 6:23 م, الأحد, 23 يناير 22 6:23 م, الأحد, 23 يناير 22

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قدمت وزارة الداخلية أغنية جديدة بعنوان “عهد وقسم” خلال احتفالية عيد الشرطة الـ70، الذي نظمتها بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل مقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، في ذكرى معركة الإسماعيلية.

ونشرت الوزارة الأغنية الجديدة عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، عقب انتهاء الاحتفالية، لمشاركتها على المصريين، في تلك الذكرى.

واستقبل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قيادات الدولة والوزارة، داخل قاعة المؤتمرات والاحتفالات بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد.

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واستهلت الاحتفالية بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري وقبر الجندى المجهول، وعزف السلام الجمهوري، وأداء السلام الوطني.

وتحتفل الشرطة المصرية كل عام في 25 من يناير بعيد الشرطة، الذي يعد تخليدًا لمعركة الإسماعيلية التي وقعت في 25 من يناير عام 1952 قبيل ثورة 23 يوليو، وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا و80 مصابًا، بعد رفض رجال البوليس –آنذاك- تسليم مبنى المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي، والدفاع عنها حتى استشهادهم.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

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